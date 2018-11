Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Lindenstraßen-Aus

Bielefeld (ots) - Ja, die »Lindenstraße« hat Verdienste um dieEntwicklung der deutschen TV-Landschaft. Die Serie hatgesellschaftliche Facetten populär unters Fernsehvolk gebracht.Pubertät, politischer Extremismus, Coming-Out, Aids, Wechseljahre,Vegetarismus und Veganismus, Arbeitslosigkeit oder Überschuldungwaren einige der Themen, die in einem der letzten TV-Lagerfeuer dieWelt nicht so heile aussehen ließen wie in anderenVorabendserien. Das Sehverhalten des Jahres 2018 ist aber einanderes als bei der Erstausstrahlung am 8. Dezember 1985 und in denFolgejahren. Die begehrte Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren hatsonntags eher was anderes vor, als mit Mutter Beimer zu leiden. Dazukommt: Der Rechtfertigungsdruck bei den Öffentlich-Rechtlichen wirdgrößer, vor allem im Bereich Unterhaltung. Die »Lindenstraße« istschlicht eines der Opfer. Die beste Quote der letzten Jahre hat esgegeben, als Hans Beimer am 2. September entschlief. Im März 2020wird die TV-Quote wieder top sein. Doch, seien wir ehrlich: Nachüber 34 Jahre verscheidet die »Lindenstraße« in einem biblischenTV-Alter. Die Trauer sollte sich in Grenzen halten.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell