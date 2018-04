Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Kongo

Bielefeld (ots) - Hunger ist Hunger, Not ist Not: Wir haben keinenMaßstab für den normalen, den etwas weniger oder den ganz schlimmenHungertod. Es gibt für jeden Menschen auf dieser Welt nur ein Leben.Und doch bestehen Unterschiede. In der Demokratischen Republik Kongosind 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sindgenauso viele wie im kriegszerstörten Syrien. Beide Fälle sindgleichermaßen dramatisch.Lassen wir uns also nicht von irrlichternden Trump-Tweets, PutinsPrahlereien und Erdogans Hasstiraden den Blick auf wenige Brennpunkteverengen. Humanität und Ethos zwingen zur Gesamtschau. Wir könnennicht alle Probleme lösen, aber Regionen und Menschen zweiter Klassedürfen wir auch nicht akzeptieren. Deshalb ist es beschämend, dassdie Weltgemeinschaft in diesem Jahr gerade 430 Millionen Euro für dieOpfer der aktuell »komplexesten und am wenigsten beachtetenKatastrophe«, so die UN, erübrigen kann. Das Geld reicht für vier vonzwölf Monaten. Und dann?Das Ergebnis hat Gründe. Die Lage ist verworren, der Staatschefmacht alles nur noch schlimmer und Flüchtlingsströme von dort nachEuropa stehen auch nicht zu befürchten. Die Menschen in denKarsai-Provinzen und an den Großen Seen sind viel zu arm, zu krankund ungebildet, um ferne Ziele zu erreichen. Die meisten bleibenBinnenvertriebene - und damit fast unsichtbar. Präsident JosephKabila, einer von Afrikas schlimmsten Kleptokraten, trägt dieHauptschuld. Aufstände in Karsai - mit dem Mord an einemOppositionsführer geschürt - spielen ihm in die Karten. DieDauerduldung von 120 Rebellengruppen im Ostkongo stabilisiert denAusnahmezustand und 21.000 Blauhelmsoldaten werden von der Regierungmassiv behindert. Ihre Friedensmission ist unerwünscht Kabilas zweizulässige Amtszeiten sind lange abgelaufen. Da trifft es sich gut,dass die Durchführung demokratischer Wahlen ausgeschlossen bleibt.Zudem tritt Kabila eine vom Kongo unterzeichnete Agenda derAfrikanischen Union zur Garantie von Menschenrechten und guterRegierungsführung mit Füßen.Die nur dem Namen nach »Demokratische« Republik Kongo ist extremreich und könnte sich spielend selbst helfen. Rohstoffraub,gleichermaßen von Regierung und Rebellen betrieben, hält aber dieMasse in bitterer Armut. Im Boden liegen unvorstellbare Mengen anDiamanten, Gold und Kupfer, das für Handys unverzichtbare Coltansowie das weltgrößte Vorkommen an Kobalt - heiß begehrt von Tesla undCo.Kaum einer in Europa und den USA weiß, dass die schöne neueElektromobilität auf einem unvorstellbar primitiven Kleinbergbau mitHungerlöhnen und härtester Arbeit aufbaut. Auch das wirdweltpolitisch gerne ausgeblendet - genauso wie das gesamte düstereKapitel Kongo.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell