Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Klimaschutz

Bielefeld (ots) - Wenn der Präsident des OWL-Handwerks mehrInvestitionen für Klimaschutz an Gebäuden fordert, dann tut er dasnatürlich im Interesse der eigenen Klientel - im Interesse vonHeizungsbauern, Klempnern, Elektrikern und Malern alsWärmedämm-Spezialisten. Na und? Deshalb sind die Argumente nichtfalsch. Schließlich verursachen die Gebäude in Deutschland 30Prozent der CO2-Emissionen. Wichtig ist das, was am Ende herauskommt.Und was angesichts der Klimaerwärmung, die längst begonnen hat, dengrößten und schnellsten Effekt hat. Dass davon auch Betriebeprofitieren, macht die Investitionen nicht schlechter. Zugleich istauch das Handwerk gefordert, noch mehr gegen den Fachkräftemangel zutun, der jetzt schon lange Wartezeiten und hohe Preise erzeugt.Sicher, am Ende ist die Gesellschaft selbst schuld, wenn sie dieBedeutung des Handwerks verkennt. Doch vorher müssen die Betriebealles tun, um bei den Schulabgängern zu werben, und alles versuchen,um auch jene einzubinden, die keine idealen Voraussetzungen für eineKarriere haben.