Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Kindergeld

Bielefeld (ots) - Um es gleich vorweg zu sagen: Die Kosten für dasKindergeld werden noch weiter steigen. Und zwar nicht in ersterLinie, weil uns immer mehr EU-Ausländer mit gefälschtenGeburtsurkunden betrügen, sondern weil die Zahl der Personen zunimmt,die einen rechtlichen Anspruch auf Kindergeld haben. ObArbeitsmigranten oder Armutsflüchtlinge: Wer sich amtlich anerkanntin Deutschland aufhält, bekommt die entsprechenden Zahlungen fürseinen Nachwuchs. Dass die Zahl der Ausländer, die Kindergelderhalten, von 2015 (2,35 Millionen) bis heute (drei Millionen) umrund 30 Prozent gestiegen ist, liegt natürlich vor allem an derZuwanderung im Zuge der Flüchtlingskrise. Anders ist dieser enormeZuwachs auch gar nicht zu erklären. Für viele Menschen in aller Weltwirken deutscher Arbeitsmarkt und deutsches Sozialsystem wie einMagnet. Migranten und Flüchtlinge überweisen pro Jahr etwa 18Milliarden Euro aus Deutschland in ihre Herkunftsländer. Das istdoppelt so viel Geld wie der Etat, den das Entwicklungsministeriumzur Verfügung hat.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell