Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Katholikentag

Bielefeld (ots) - Suche Frieden - besser hätte das Leitwort des101. Katholikentags nicht lauten können. Nach dem Ausstieg der USAaus dem Atom-Deal mit dem Iran passt das Motto perfekt zum Auftaktdes Festes in Münster. Als wenn das Zentralkomitee der deutschenKatholiken (ZdK), das den Kirchentag veranstaltet, es geahnt hätte.Natürlich ist das nicht der Fall. Aber dennoch fügt sich dasSchlechte, nämlich der Ausstieg aus dem Iran-Abkommen, mit demWichtigen, der Forderung, der Sehnsucht und der Suche nach Frieden.Aber: Allein dafür braucht es keinen Katholikentag. Da muss inMünster schon mehr kommen. Kriege wie in Syrien und anderswo sind zuverurteilen und zu verhindern - das weiß jedes Kind. Aber wie?Integration statt Eskalation auf allen Ebenen, national wieinternational - ja, schön wäre es...Wie aber lösen wir die Probleme unserer Zeit - und zwar in Nah undin Fern? Und wie meistern wir die Herausforderungen von Hunger,Flucht und Unmenschlichkeit - ja, idealerweise mit statt ohne Hilfeder Kirche. Und wie begegnen wir dem Hass, der Unsicherheit und auchder Angst vieler Menschen? Auf diese Fragen erhoffen sich dieGläubigen Antworten. Nur hübsche Bilder aus der Bischofsstadt - dasdarf nicht alles sein.Nun also Münster. Zum 100. Katholikentag vor zwei Jahren ging diekatholische Kirche in die Diaspora nach Leipzig. Dort gehören achtvon zehn Menschen überhaupt keiner Kirche an. Kein Zeichen, keineAufmerksamkeit, kein Aufbruch. Das soll nun anders werden. Die Stadtdes Westfälischen Friedens bildet diesmal die Kulisse. Hier ist dieWelt noch in Ordnung. Aber Münster ist keine Insel. Westfalen nicht.Ostwestfalen nicht. Deutschland nicht. Europa nicht.Umso wichtiger, dass Antworten auf aktuelle Fragen gegeben werden.Das bayerische Kruzifix-Gebot, der zunehmende Antisemitismus, derrichtige Umgang mit Flüchtlingen, dem Islam und auch denWiederverheirateten sind da nur Beispiele. Die Frage nach dem Zölibatkommt noch hinzu. Es ist gut, dass Annegret Kramp-Karrenbauer dazunicht schweigt.Die CDU-Generalsekretärin fordert mehr Ämter für Frauen in derKirche und auch die Priesterinnenweihe. ZdK-Präsident ThomasSternberg sagt, die Kirche müsse begründen, warum Frauen von Ämternausgeschlossen werden.»Suche Frieden« - das Leitwort in Münster - soll für alle gelten.Auch für die AfD. Deren kirchenpolitischer Sprecher nimmt an einerPodiumsdiskussion teil. Thema: »Nun sag', wie hast du's mit derReligion?« Man darf gespannt sein.Alles, was Menschen 2018 bewegt, steht laut Thomas Sternberg aufdem Programm. Wollen wir hoffen, dass zu den drängenden Themen undFragen kluge Antworten gegeben werden - auch zum gemeinsamenAbendmahl.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell