Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Judenhass

Bielefeld (ots) - Die Situation ist nicht vergleichbar mit den1920er und 1930er Jahren, aber die Alarmsignale mehren sich: InDeutschland brennen bei Pro-Palästina-Demonstrationen israelischeFahnen. Kinder werden als »Juden« gemobbt oder mit dem Tod bedroht,Rapper für ein judenfeindliches Album ausgezeichnet. In Berlinschlägt ein palästinensischer Flüchtling einen Kippa-tragendenStudenten mit einem Gürtel. In Bonn wird ein Kippa-tragenderjüdischer Professor attackiert, antisemitisch beschimpft und voneinen Polizisten geschlagen, weil er mit dem Angreifer verwechseltwird. Es ist kein neuer Antisemitismus, der das Land erfasst. Erwar schon vor der Flüchtlingskrise da, hat sich dadurch aber deutlichverschärft. Das Schlimme ist: Nur wenige Deutsche beunruhigt das.Auch wenn keine Zahlen zu antisemitischem Mobbing bekannt sind -der Zentralrat der Juden spricht von einer bedrohlichen Lage. Immerhäufiger würden antisemitische Vorfälle bekannt, die von muslimischenSchülern ausgehen, sagt der Präsident des Zentralrats der JudenJosef Schuster. »Wenn jüdische Schüler nicht in die Schule gehenkönnen, ohne antisemitische Anfeindungen oder Angriffe fürchten zumüssen, läuft etwas falsch in diesem Land.« Es ist eine Schande, dassder Ausdruck »Jude« auf Schulhöfen als Schimpfwort gilt. Und esist beschämend und besorgniserregend zugleich, wenn der Präsident desZentralrats der Juden dazu raten muss, sich in Städten nicht miteiner Kippa zu zeigen, wenn Juden auf der Straße Angst haben müssenund wenn Synagogen Polizeischutz benötigen. Genausobesorgniserregend ist jedoch auch der rechtsextreme Judenhass. InDresden wurden Vorfälle bekannt, bei denen Schüler den Hitlergrußzeigten und antisemitische Witze erzählten. Antisemitismus undAntizionismus beschränken sich aber nicht nur auf Schulen. Judenhassscheint wieder gesellschaftsfähig geworden zu sein. Es hat sich eineunheilvolle Allianz gebildet aus alten völkischen und neuenmuslimischen Antisemiten. Was oft vergessen wird: Israel ist dieeinzige Demokratie im Nahen Osten. Was nicht bedeutet, dass manIsraels Regierung nicht kritisieren kann, zum Beispiel wegen ihrerSiedlungspolitik. Das entbindet uns aber nicht davon, Antisemitismusentschiedener entgegenzutreten. Denn er betrifft uns alle, nichtallein die jüdische Gemeinschaft. In der Schule muss das ThemaNationalsozialmus stärker Berücksichtigung finden. Und wir müssen unsehrlich machen und definieren, welche Auslegung des Islam mitunserer demokratischen Grundordnung vereinbar ist. InIntegrationskursen muss nicht nur über Gesetze, sondern auch überIsrael gesprochen werden. Und wir brauchen einen islamischenReligionsunterricht unter deutscher Schulaufsicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell