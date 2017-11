Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Jamaika-Aus

Bielefeld (ots) - Nüchtern betrachtet, ist eigentlich gar nicht soviel passiert, könnte man meinen. Parteien haben sich beraten, ob sieeine Koalition bilden wollen oder nicht. Ein ganz normalerpolitischer Vorgang zur Bildung einer neuen Regierung also. Somitviel Aufregung um nichts? Nein, die Folgen sind gravierend. Sie gehenweit über die Frage hinaus, ob es im Frühjahr 2018 zu Neuwahlenkommen wird oder nicht.Das Scheitern von Jamaika bedeutet allerdings nicht den UntergangDeutschlands. Das Land befindet sich auch nicht in einer Staatskrise,wie einige behaupten. Deutschland geht es gut. Die staatlichenInstitutionen funktionieren. Eine geschäftsführende Regierung ist imAmt und wickelt die Alltagsgeschäfte ab. Aber: Die Menschen sindbitter enttäuscht. Zu Recht! Sie haben eine Einigung erwartet undwünschten sich eine Regierung und Lösungen für das Land stattHochglanzfotos vom Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft inBerlin und dem ständigen Gerede von roten Linien und gegenseitigenSchuldvorwürfen der Parteien.Von dem Scheitern der Jamaika-Gespräche geht ein sehr schlechtesSignal aus. Nämlich: Die da oben können oder wollen sich nichteinigen. In allen Bereichen des täglichen Lebens müssen Menschenjeden Tag Kompromisse finden. Nur die Politiker bekommen es nichthin. Von staatspolitischer Verantwortung reden, aber nicht danachhandeln, so lautet der Vorwurf vieler Deutscher.Womit wir bei der Frage nach dem oder den Schuldigen wären. DieFDP hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt. Gutfinden muss man sie deshalb aber noch lange nicht. Man darf sichwundern, dass ausgerechnet die zweitstärkste Partei derSondierungsgruppe die Gespräche platzen ließ. Ausgerechnet die FDP,der mit der verhandlungsführenden Union mehr Gemeinsamkeitennachgesagt werden als beispielsweise der CDU/CSU mit den Grünen.Fraglich ist auch, dass Union und Grüne kurz vor dem Ende derGespräche meinten, ganz knapp vor einer Einigung gewesen zu sein,Christian Lindner und Wolfgang Kubicki aber offenbar meilenweit davonentfernt wirkten. Die große Frage ist, warum die FDP nicht schon vielfrüher ausgestiegen ist, wenn doch so vieles nicht gepasst hat unddas Vertrauen unter den Verhandlern fehlte.Nicht auszuschließen ist, dass CDU-Vize Julia Klöckner mit ihrerAussage von einer »gut vorbereiteten Spontanität« der Liberalen Rechthaben könnte. Immerhin wirkten die Presseerklärungen der FDP schon inder Nacht gut vorbereitet, was die Vermutung nahe legt, dass Lindnerden Ausstieg von längerer Hand geplant haben könnte, als er zugibt.Wer der FDP nun aber angesichts Lindners Unabhängigkeitskurs, derschon in Niedersachsen zur Ablehnung einer Ampelkoalition mit der SPDund den Grünen geführt hat, vorwerfen würde, nicht regierungsfähig zusein, liegt sicher falsch. Diese Beschreibung trifft aktuell vielstärker auf die SPD zu, womit wir schon zwei Parteien im Parlamenthaben, die ganz offensichtlich nicht bereit sind,Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen oder zu können. Hinzukommen die Linken und die AfD, jede für sich aus unterschiedlichenGründen nicht regierungsfähig. Wer unter diesen Voraussetzungenglaubt, Regierungsbildung sei einfach, erkennt die Realitäten nicht.Nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gibt es keineGewinner, sondern fast nur Verlierer. Allen voran gehört diegeschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel ganz zwangsläufig zudieser Kategorie. Nicht, weil sie selbst nicht kompromissfähig genugwar. Das Gegenteil ist der Fall. Sehr wohl aber, weil sie dieRegierungsbildung bislang nicht hinbekommen hat, um sich erneut zurKanzlerin wählen zu lassen. Jetzt droht ihr in den nächsten Wochenein Spießrutenlauf - entweder auf dem langen Weg zu Neuwahlen oderals Kanzlerin mit wechselnden Mehrheiten. Beides ist für Merkel eineKatastrophe. Ihr Ausweg führt nur über die SPD, mit der sie sich indie Große Koalition retten könnte. Auf die Gnade dieser SPDangewiesen zu sein, ist ein ganz schwacher Trost und zeigt Merkelsschwierige Lage.Kommt es zu Neuwahlen, was naheliegend ist, könnte es dieetablierten Parteien erneut hart treffen. Allen voran der SPD drohenganz schwere Zeiten. Sie sitzt in der Klemme. Folgt sie demBundespräsidenten - kaum zu glauben - und übernimmt doch nochVerantwortung in einer Großen Koalition, verliert sie den letztenRest ihrer Glaubwürdigkeit. Bei Neuwahlen droht der Partei der SturzRichtung 15 Prozent und sogar darunter.Spätestens dann würde sich die Frage nach dem Personal an derSpitze der Sozialdemokraten stellen müssen. Martin Schulz machtweiter keine gute Figur. Auch gestern verstrickte er sich erneut inWidersprüche, als er den Jamaika-Verhandlern Zeitverschwendungvorhielt und gleichzeitig davon sprach, für mögliche Neuwahlen alleZeit zur Verfügung zu haben.Die Uhr tickt auch für Horst Seehofer. Der CSU-Chef ist eineweitere Schlüsselfigur, die ihr politisches Aus fürchten muss. DieJamaika-Gespräche haben ihm eher weiter geschadet als geholfen.Wie geht es weiter in Deutschland? Vom Abbau desSolidaritätszuschlags oder einem schrittweisen Familiennachzug fürFlüchtlinge hängt nicht die Zukunft der Bundesrepublik ab. Vielwichtiger ist, wie die Politik wieder neues Vertrauen gewinnt, ob siedem grassierenden Populismus etwas entgegenzusetzen hat und wie esgelingt, die Menschen in Deutschland wieder zu einen. Darauf muss diePolitik Antworten finden.