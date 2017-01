Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Haushaltsüberschuss des Bundes

Bielefeld (ots) - Mit dem lieben Geld ist das so eine Sache. Wennzu wenig davon da ist, gibt es Ärger. Und wenn es zu viel davon gibt,dann erst recht. Das ist in der großen Politik nicht anders als injeder Familie. Zunächst einmal kann es jeden Deutschen freuen, dassder Staat 2016 einen satten Überschuss erwirtschaftet hat. Nicht nurunsere Nachbarn in Europa dürften zwischen Neid und Ehrfurchtschwanken. Kein Wunder, haben es doch Bund, Länder, Kommunen undSozialkassen zusammen auf ein Plus von 19 Milliarden Euro gebracht.Der Bund erzielte sogar schon zum wiederholten Male einenMilliarden-Überschuss. Und damit der guten Nachrichten nicht genug:Zum ersten Mal seit 1973 ist auch Nordrhein-Westfalen ohne neueSchulden ausgekommen. Das ist für die rot-grüne Regierung, die sichin der jüngeren Vergangenheit wegen ihrer Haushaltspolitik gleichzwei Klatschen vor dem Verfassungsgerichtshof Münster einhandelte,gewiss eine Leistung. Und passt für SPD und Grüne wunderbar in dieZeit: In knapp vier Monaten wird in NRW gewählt. Doch kaum, dass dieFinanzministerien ihre Zahlen auf den Tisch gelegt haben, setzt derZank ein, was mit dem Geld zu geschehen habe. Um Ausgabewünsche sindPolitiker ja selten verlegen - in einem Jahr, in dem auch derBundestag neu gewählt wird, erst recht nicht. Umso wichtiger, dassBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und NRW-FinanzministerNorbert Walter-Borjans (SPD) weiter mit beiden Füßen auf derSchuldenbremse stehen. Denn die steht ja sprichwörtlich in derVerfassung. Überhaupt täten die Politiker gut daran, den Ball flachzu halten. Die meisten von ihnen fahren nämlich eine Ernte ein, zuder sie selbst nur begrenzt beigetragen haben. Immerhin, das muss mankonstatieren: Sie haben wenig falsch gemacht. Zu verdanken sind dieÜberschüsse aber zuerst den Menschen in diesem Land - Arbeitnehmernwie Arbeitgebern und ihrem Fleiß. Und zur unfassbar stabilenKonjunktur sowie immer neuen Beschäftigungsrekorden kommt ein Effekt,der den öffentlichen Kassen extrem nutzt und die Sparer umso härterbestraft: die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Deshalbkann es für die Verwendung des »überschüssigen« Geldes auch nur eineMaxime geben: Entweder die Millionen und Milliarden werdenausnahmslos zur Schuldentilgung eingesetzt oder sie werden in Formvon geringeren Steuern (der Solidaritätszuschlag hat seinen 25.Geburtstag längst hinter sich) oder - noch besser - niedrigerenSozialabgaben an die Menschen zurückgeben, die den Reichtum unseresGemeinwesens erwirtschaften. In jedem Fall müssen die Politiker immerwieder daran erinnert werden, dass es ihre vornehmste Pflicht ist,solide zu wirtschaften - in schlechten und erst recht in gutenZeiten. Das ist nämlich in jeder Familie auch nicht anders.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell