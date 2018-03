Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Giftanschlag

Bielefeld (ots) - Der größte stationäre und beste Staatszirkus derWelt hat seinen Platz immer noch in Moskau. Das muss RusslandsAußenamtssprecherin irgendwie nicht bedacht haben, als sie TheresaMays Ultimatum als »Zirkusnummer« abtat. Tatsächlich schrillten dieAlarmglocken. Die britische Reaktion auf den Giftanschlag gegenSergej Skripal hat es in sich. Mays Rede vor dem Unterhaus entlarvtRussland als finsteren Aggressor im Geheimen. Mitten imWahlkampfrausch nationaler Exzesse und selbstgewissen Waffengeklirrssieht sich Wladimir Putin auf frischer Tat erwischt. Das aus seinemReich stammende Extremgift haftet jetzt an ihm. May fand Worte vonungewohnter Klarheit und großer politischer Wucht. In feinstemOxfordenglisch nahm sie letztlich Putin persönlich in denSchwitzkasten: »Entweder handelte es sich um eine direkte Aktion desrussischen Staates gegen unser Land. Oder die russische Regierungverlor die Kontrolle über diesen katastrophal schädigendenNervenkampfstoff und ließ ihn in die Hände anderer gelangen.« Nochenger wurde der rhetorische Würgegriff, als May die vermutlicheKGB-Aktion zum Glied einer langen Kette erklärte. Unverblümter alsjeder andere westliche Staatschef sprach sie von einem »guteingeführten russischen Aggressionsregime«. Putin müssen die Ohrengeklingelt haben, als sie einen Bogen schlug von der »illegalenAnnexion der Krim« über den Ostukrainekonflikt bis zuLuftraumverletzungen an der Nato-Ostgrenze. Gezielte Hiebe setzte Mayauch mit Verweisen auf Russlands Cyber-Spionage, Einmischungen beiWahlen, Hackerangriffe auf das dänische Verteidigungsministerium unddie Ausspähung des Deutschen Bundestags. Der kleine Zar im großenKremlpalast muss getobt haben. Aber wie waren die Reaktionen in denwestlichen Regierungszentralen? Bislang war Großbritannien derhärteste, mitunter der einzige entschiedene Kritiker russischerRückfälle in Praktiken des Kalten Krieges. Das könnte sich jetztändern. In den ersten 24 Stunden nach Mays Donnerwetter herrschteseltsame Stille. Ihr indirekter Aufruf zur Allianz gegen das»russische Aggressionsregime« dürfte manchem Leisetreter nichtgeschmeckt haben. Aber Angela Merkels Reaktion am gestrigen Abend wardann überraschend klar. Auch sie sieht Russland eindeutig in derVerantwortung für den Mordversuch auf britischem Boden. Klar ist,dass London jetzt mit Sanktionen antwortet. Russische Oligarchen, dieso gern in »Londongrad« residieren und ihre Milliarden bunkern,dürften den einen oder anderen Nadelstich abbekommen. Wenigerwahrscheinlich ist dagegen, dass Europa die Fußball-WM in Russlandboykottiert. So weit geht die Solidarität mit den »Brexiters« dannauch wieder nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell