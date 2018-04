Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Gefallenengedenken mit uniformierten Kindern in der Herforder Ditib-Moschee

Bielefeld (ots) - So aufgewühlt wie bei dem Pressegespräch amDonnerstag hat man Herfords Bürgermeister Tim Kähler selten über einpolitisches Thema sprechen hören. Zu Recht. Das unsäglichemilitärische Kinderspiel in der Ditib-Moschee erweist allenPolitikern und Bürgern, die um ein friedliches Miteinander vonMenschen unterschiedlicher Herkunft bemüht sind, einen Bärendienst.Die Stadt Herford, die in den vergangenen Jahren auch wegensalafistischer Umtriebe Schlagzeilen machte, steht erneut wegenoffenkundig gescheiterter Integration im Fokus. Aber das Verschuldenliegt bei der Moscheegemeinde, die sich erst seit Mittwoch reuigzeigt. Doch wie geht es weiter? »Wir müssen auch in Zukunftmiteinander auskommen«, sagt Kähler. Das wird jetzt schwieriger. Denndas Vertrauen ist zerstört. Kähler setzt auf offene Worte, will dasThema umgehend in den Stadtrat bringen. Etwas anderes bleibt ihm garnicht übrig. Es ist aber gut, dass er umgehend und unmissverständlich»klare Kante« gezeigt hat. Auch auf die Gefahr hin, dass es dafürBeifall von nicht erwünschter Seite gibt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell