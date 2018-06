Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum G7-Eklat

Bielefeld (ots) - Dieser G7-Eklat hat auch sein Gutes: Jetzt kannsich wenigstens niemand mehr etwas vormachen über den Grad derZerrüttung im Kreis der wichtigsten Industrienationen. Das Desastervon La Malbaie lässt keinerlei Interpretationsspielraum. Wer aberdie Schuld dafür allein bei US-Präsident Donald Trump sucht, macht essich (mal wieder) zu einfach.Gewiss: Trump ist Trump und bleibt esauch. Selbstverständlich hat der US-Präsident seinen Anteil daran,dass es so kommen konnte, wie es gekommen ist. Erst seineunangemessene Forderung, Russland wieder aufzunehmen und aus demKreis der G7 wieder die G8 zu machen - so, als hätte es dieAnnektion der Krim nie gegeben. Dann seine vorzeitige Abreise ohneGrund, denn bis zum Nordkorea-Gipfel morgen wäre auch so mehr alsgenug Zeit geblieben. Und schließlich das nachträgliche Abrücken vonder nur äußerst mühsam errungenen Schlusserklärung.Doch auch diebeiden Sunny-Boys der Weltpolitik, Kanadas Regierungschef undGastgeber Justin Trudeau sowie Frankreichs Staatspräsident EmmanuelMacron, müssen sich fragen lassen, ob ihr Verhalten dem Ernst derLage angemessen war. Das gipfelte in der Botschaft, dass »keinFührer ewig ist«, wie Europas vermeintlicher Hoffnungsträger perKurznachrichtendienst Twitter in die Welt hinausposaunte. Kritik anTrump mit den Methoden von Trump? Allein das macht Macrons Aussagenhohl, wonach »wir Verpflichtungen erben, die wichtiger sind als wirselbst«. Man muss kein CDU-Mitglied sein, um sich in Momenten wiediesen an Angela Merkel zu erfreuen. So sehr man sich mit Blick aufdie weitgehende innenpolitische Gleichgültigkeit der Kanzlerin fragenkann, warum sie sich eine vierte Amtszeit angetan hat, so wenigmöchte man sich die internationale Politik gegenwärtig ohne sievorstellen. Einzig und allein: Was nützt eine Angela Merkel, wennsich zu viele Staatenlenker aufführen wie halbstarke Jugendlichebei einer Prügelei in der Dorfkneipe.Dieser Gipfel hat noch einmalgezeigt, wie sehr Trump die USA mittlerweile isoliert hat und wiewenig seine Politik einer durchdachten Strategie folgt. Ebensoerschreckend ist allerdings, dass den Europäern kaum etwasKonstruktives einfällt, das entstandene Vakuum zu füllen. So langejeder gegen jeden keilt, wird sich das kaum ändern. Kraftmeierei istkein Ersatz für politisches Geschick.Der Westen verschleißt sich imKampf untereinander, anstatt gemeinsam die Vorteile freierHandelsbeziehungen und demokratischer Regierungssysteme zuverteidigen. Und Profiteure dieser verhängnisvollen Lage sindeinzig und allein China und Russland - zwei Länder, in denen derKapitalismus und der Kommunismus eine unheilige Allianz eingegangensind. Es ist ein einziges Elend!Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell