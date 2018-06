Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Friedenspreis

Bielefeld (ots) - Europa ist säkularisiert. Das Abendland hatJahrhunderte gebraucht, sich von geistlichen Dogmen zu emanzipieren,was aber nun nicht heißt, dass die Religion ihre Daseinsberechtigungverloren hätte - im Gegenteil. Einst hat Kant den ihr wesenseigenenAppell, tolerant miteinander umzugehen, formuliert, heute tut es dasEhepaar Assmann, das den Friedenspreis des Deutschen Buchhandelserhält. In der Antike vor Mose manifestierte sich die Religion in derKultur. Seit Mose ist sie von ihr geschieden, was sie aber - folgtman Jan Assmann - überhaupt erst befähigt, alles Weltliche zubewerten, auch zu kritisieren, Unrecht und Unterdrückung an ersterStelle. Was also fehlt, wenn religiöse Grundwahrheiten fehlen? Dieeinordnende Instanz. Aber wie's so geht: Da folgt einer dem falschenGott - und tötet im Namen der Religion. Worüber niemand enttäuschtersein kann als Jan und Aleida Assmann. In diesem Paar wird der engeKonnex von Wissenschaft und Religion sichtbar. Jan Assmann hat einMehr an religiöser Bildung gefordert. Nicht das Schlechteste, wennman Menschenfreund ist. Friedenspreis für die Assmanns? Eine guteIdee.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell