Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fernsehen

Bielefeld (ots) - Drei Fernsehsender waren gestern. Heute sind es74. Und es gibt Video-on-Demand. Zwar wird lineares Fernsehen nochgenutzt, aber die Jungen (14 bis 29 Jahre) sehen kaum noch hin. Siegestalten ihr eigenes Programm: heute Actionfilm aus den USA, morgendie aktuelle Staffel der Sci-fi-Serie oder Comedy - ebenfalls aus denUSA. Dass also bei der »Emmy«-Gala klassisches TV und Erzeugnisse ausdem Hause Streamingdienst gleichauf lagen, bildet nur das neueZuschauerverhalten ab. Und wenn man dann noch glaubt, dass bis 2020die Hälfte aller bewegten Bilder über mobile Endgeräte flimmern(weissagen Experten), dann kann der alte Fernsehsessel auf denSperrmüll. Spontan »Mrs. Maisel« kaufen (oder sowieso Sky & Co.abonniert haben), Freunde whatsappen, Binge-Watching starten. ModerneStorys. Schnelle Schnitte. Zackige Szenenwechsel. Stakkato dervisuellen Reize. Bei »Derrick« hörte man heute vielleicht noch»Harry, hol doch mal« - und schon wäre man weggedämmert. Man kann jaüber das moderne Fernsehen sagen, was man will. Langweilig ist esganz gewiss nicht.