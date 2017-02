Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Yücel

Bielefeld (ots) - Nein, der Umgang mit der Türkei unter ihremPräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist nicht einfach. Jedenfalls nichtfür einen Staat, der seinen Bürgern die Freiheitsrechte garantiertund der Journalisten nicht einsperrt. Da tut sich der russischePräsident Wladimir Putin leichter, wenn ihm an der Türkei etwas nichtpasst - wie nach dem Abschuss eines russischen Militärjets durchtürkisches Militär oder nach der Ermordung des russischenBotschafters in Ankara. Putin kann Erdogan drohen und unter Drucksetzen, da sprechen die Autokraten eine Sprache. Deutschland kann dasnicht und will das nicht. Deswegen klingen die Verlautbarungen ausdem Kanzleramt, man wolle sich für den inhaftiertendeutsch-türkischen Reporter Deniz Yücel einsetzen, einmal mehrziemlich zurückhaltend. Die Türkeipolitik ist Angela Merkels offeneFlanke. In der Flüchtlingskrise hat sich die Bundeskanzlerinerpressbar gemacht. Sie ließ Strafermittlungen gegen denZDF-Moderator Jan Böhmermann zu, der Erdogan mit seinem»Schmähgedicht« beleidigt hatte. Wie reagiert die Regierungschefin imFall Yücel? Sie nennt dessen Haft »bitter und enttäuschend« und»unverhältnismäßig hart«. Die sofortige Freilassung fordert MartinSchulz. Der SPD-Kanzlerkandidat hat leicht reden, er hat kein Amt.Aber: Im November bot er als Präsident des Europaparlaments Erdogandie Stirn. Nach der Verhaftungswelle gegen Oppositionelle undJournalisten in der Türkei stellte Schulz die Ausweitung derZollunion in Frage. Keine Frage: Für Angela Merkel kommt YücelsInhaftierung zur Unzeit. Und das aus zwei Gründen. Morgen reist dieKanzlerin nach Ägypten, um mit Diktator al-Sisi einFlüchtlingsabkommen zu schließen. Vor dem aktuellen Hintergrund wirdvon ihr erwartet, auf die Menschenrechtslage am Nil zumindesthinzuweisen. Und kann es Merkel zulassen, dass Erdogan irgendwannzwischen Mitte März und Anfang April in Deutschland für sein»Präsidialsystem« Wahlkampf macht, während zeitgleich Deniz Yücel inIstanbul im Gefängnis sitzt? Ist dieses Szenario auch nur ansatzweisevorstellbar? Für Erdogan ist der im hessischen Flörsheim geboreneDeutsch-Türke, der beide Pässe hat, ein Türke, weil er türkischerHerkunft ist. Und die Türkei lässt unter Erdogan die Menschen nichtlos, die einen türkischen Pass oder türkische Eltern haben. Das sindin Deutschland mehr als drei Millionen Menschen, davon 1,4 Millionenin der Türkei Wahlberechtigte. Im Kanzleramt dürfte man längstberaten, wie man Erdogan von einem Auftritt in Deutschland abhaltenkann, ohne mit einem Einreiseverbot für einen diplomatischen Skandalzu sorgen. Die einfachste und beste Lösung: die Entlassung DenizYücels aus türkischer Haft.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell