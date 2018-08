Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Sami A.

Bielefeld (ots) - Das oft zitierte gesunde Volksempfinden istnicht immer gesund. Viele Menschen, die sich lautstark als Volk zuWort melden, sind an Fakten überhaupt nicht mehr interessiert. DennFakten drohen, ihr Weltbild zu zerstören.Ausgerechnet dieses Klientel bedient Nordrhein-WestfalensInnenminister Herbert Reul (CDU), wenn er im Fall Sami A. erklärt:»Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungendem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen.«Nein, genau das sollen Richter nicht. Richter sollen Gesetze, dievon Politikern gemacht wurden, anwenden - ohne Ansehen der Person.»Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«, steht im Grundgesetz.Natürlich darf man nicht verkennen, dass auch Richter nicht imluftleeren Raum arbeiten. Bei Kindesmissbrauch oder anderen Fällenmit einem hohen öffentlichen Erwartungsdruck kann es vorkommen, dassbei entsprechender medialer Berichterstattung das Urteil etwas höherausfällt als in Verfahren, die von der Öffentlichkeit nicht beachtetwerden.Einem solchen, von einzelnen Politikern geschürten Erwartungsdruckhaben die Verwaltungsrichter im Fall Sami A. aber nicht nachgegeben.Im Gegenteil. Für ihre Entscheidung, dass die Abschiebung desGefährders rechtswidrig war, sind sie mit Beleidigungen undBedrohungen überzogen worden. Mehr als 350 solcher Mails und Briefehaben sie bis gestern bekommen.Nur der Vollständigkeit halber sei noch einmal erwähnt: DieRichter hatten nicht zu entscheiden, ob Sami A. gefährlich ist oderob ihm in Tunesien Folter droht. Sie mussten klären, ob seineAbschiebung dem Gesetz entsprochen hat - und das hat sie nicht.Die Landesregierung müsste diese Einschätzung des Gerichts alsAuftrag verstehen, Abläufe zu ändern, zumal die Richter den Verdachthaben, dass man sie bewusst nicht über den Abschiebetermin informierthat. Doch vom Ministerpräsidenten war gestern nichts zu hören, dasnach Selbstkritik klang. Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) gabzwar einzelne Versäumnisse zu, hält das Vorgehen seines Hauses aberim Wesentlichen für korrekt. Und der Innenminister polterte gegen dieRichter. Da johlen die Stammtische wie bei einer Runde Freibier. DassHerbert Reul andeutet, Richter sollten mit einem Auge auf dieVolksseele schielen, ist fatal. Erst recht in Zeiten, in denen sichdie EU um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen sorgt. Man darfausschließen, dass Reul der Satz nur so rausgerutscht ist, denn erhat ihn gestern den ganzen Tag über stehengelassen.Viele Asylbewerber kommen aus Ländern, in denen Richterwillfährige Gehilfen von Politikern sind. Das ist bei uns zum Glückanders, und das will ja auch niemand ändern - auch Reul nicht. Aberdann muss man als Innenminister seine Worte auch sorgfältiger wägen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell