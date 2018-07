Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Sami A..

Bielefeld (ots) - Man könnte es sich leicht machen und sagen:Endlich ist er weg. Sami A., mutmaßlicher Ex-Leibwächter vonTerrorchef Osama bin Laden, war zur Symbolfigur geworden für einenschwachen deutschen Staat, der einen als Gefährder eingestuften Mannnicht nur nicht loswurde, sondern ihn auch noch jahrelang mitHartz-IV-Geld alimentieren musste. Doch wer so argumentiert, legt dieAxt an die Wurzeln des Rechtsstaats, in dem Gerichte nun einmal dasletzte Wort haben, wenn es um die Ausübung staatlicher Gewalt geht.Im Fall von Sami A. war es das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, dasder Abschiebung eine Absage erteilte. Vieles spricht dafür, dass dieBehörden sich bewusst über die Haltung des Gerichts hinweggesetzthaben. Allenfalls können sie sich darauf berufen, dass bis zum Startdes Abschiebeflugs noch kein Urteil vorlag. Seine Meinung aber hattedas Gericht schon zuvor dem Bundesamt für Migration gegenüberdeutlich gemacht. Warum aber gab das Bamf diesen Hinweis nichtweiter? Der Verdacht steht im Raum, dass hier in einem juristischenVakuum Tatsachen geschaffen werden sollten. Linda Teuteberg,migrationspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, hat recht, wennvon einem »Stück aus dem Tollhaus« spricht. Sie hat aber auch rechtmit der Forderung, dass es weiter möglich sein muss, Gefährderabzuschieben. Hau-ruck-Aktionen wie im Fall von Sami A. werden dieGerichte aber eher noch darin bestärken, im Zweifel eine Abschiebungzu verzögern, um die Rechte der Betroffenen zu schützen. Abkommen, indenen die Maghreb-Staaten zurückgeschobenen Bürgern rechtsstaatlicheVerfahren und menschenwürdige Behandlung garantieren, könnten denGerichten hingegen Entscheidungen in die andere Richtung erleichtern.Im Fall Sami A. haben sich die deutschen Behörden nun dertunesischen Justiz ausgeliefert. 15 Tage lang darf sie Sami A.festhalten, ohne dass er einem Richter vorgeführt werden muss. Gibtes dann nicht genügend Beweise, müsste Sami A. freigelassen werden.Erreichen die deutschen Behörden bis dahin kein neues Urteil, müssteSami A. wohl tatsächlich zurückgeholt werden. Dann wäre die Blamagekomplett.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell