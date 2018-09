Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Maaßen

Bielefeld (ots) - An Andrea Nahles scheiden sich seit jeher dieGeister. Die SPD-Vorsitzende ist bekannt dafür, es immer mal wiederam Gespür für den richtigen Tonfall fehlen zu lassen. Nun aber hatNahles in der Stunde größter Not ihr ganzes politisches Gespürbewiesen. Das verdient Respekt! Gewiss ist die SPD-Chefin kräftigin eigener Sache unterwegs. Sie selbst hatte ja derRausschmiss-Beförderung Maaßens zugestimmt und war so CSU-ChefHorst Seehofer kräftig auf den Leim gegangen. Prompt geriet Nahlesin den eigenen Reihen ins Kreuzfeuer der Kritik. Doch immerhin hatdie SPD-Vorsitzende erkannt, dass es hier um weitaus mehr geht alsdie eigene Karriere. Es geht darum, das ohnehin arg ramponierteVertrauen der Bürger in diese Bundesregierung und in das gesamtepolitische System nicht noch weiter zu schwächen. Ob'sgelingt, ist noch offen. Aber immerhin gibt es dank derNahles-Initiative eine neue Chance dazu. Hoffentlich wissen CDU, CSUund SPD sie zu nutzen. Und hoffentlich sind sich auch KanzlerinAngela Merkel und der Innenminister ihrer Verantwortung bewusst.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell