Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Lügde

Bielefeld (ots) - Dass die SPD wegen des Falls Lügde jetzt denRücktritt von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert, ist einWitz. Ja, es stimmt. Auch nach der Freigabe des Tatorts auf demCampingplatz »Eichwald« wurden in der vergangenen Woche nochDatenträger des Hauptbeschuldigten Andreas V. gefunden - diesmal vondem Abbruchunternehmer, der die verbaute Behausung mit einemRadlager zerlegte. Wer aber daraus eine Polizeipanne oder einMinisterversagen konstruieren will, hat wenig Ahnung vonPolizeiarbeit. Oder er blendet die Fakten aus, um politischesKapital aus dem Kindesmissbrauch zu schlagen. EinDurchsuchungsbeschluss erlaubt erst einmal nur das Durchsuchen - mehrnicht. Da kann man nicht einfach die Fliesen von der Wand klopfen,weil dahinter theoretisch ein Versteck sein könnte. Klar, Polizistenhaben auch schon Fußböden aufstemmen lassen, wenn es einen konkretenHinweis gab, dass ein Mörder hier eine Leiche einbetoniert habenkönnte. Aber so war es in Lügde nicht. Es gab keinen Anlass, alleHolzvertäfelungen von Decken und Wänden zu reißen und unter Bödengeheime Depots zu vermuten, denn die vielen Datenträger, die denHautbeschuldigten belasten, hatten ja offen in seiner Behausungherumgelegen. Wenn der SPD-Innenexperte Helmut Ganzke jetzt meint,Innenminister Reul habe die Lage nicht im Griff und sei einSicherheitsrisiko, geht das weit an der Realität vorbei. HerbertReul, Vater dreier Töchter, hat wie kein anderer InnenministerKinderpornographie und Kindesmissbrauch zu seinem Thema gemacht, undzwar nicht aus populistischen Erwägungen und nicht erst seit Lügde.Bereits im Oktober 2018 hatte er bei einem Besuch desLandeskriminalamts erfahren, wie schlecht die Ermittler in diesemBereich technisch und personell aufgestellt sind. Reul ließ deshalb117 weitere Computer für die Kreispolizeibehörden anschaffen. Und ergenehmigte 20 neue Stellen zur Auswertung von Kinderpornographie beimLKA, ohne das medial groß auszuschlachten. Wann immer wir in denletzten Monaten von Ermittlungsversäumnissen erfahren haben, wares der Innenminister, der sie über seinen Sonderermittler ansTageslicht gebracht hat. Reul hat niemanden geschont, auch seineeigene Polizei nicht, um im Fall Lügde alles auf den Tisch zu legen.Und bei Erkenntnissen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmtwaren, hat er immer die Opposition ins Vertrauen gezogen. Ohne Reulwäre die Aufklärung des Missbrauchsfalls Lügde auf allen ihren Ebenenheute nicht dort, wo sie ist. Die ersten Polizeipannen im Fall Lügdepassierten 2016, und es waren die schwerwiegendsten. Denn durch dasNichteinschreiten der Polizei konnten noch viele Missbrauchstatengeschehen. Damals hieß der Innenminister Ralf Jäger (SPD).