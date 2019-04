Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Export

Bielefeld (ots) - Handelsstreitigkeiten hier, Brexit dort - dieTurbulenzen in der Weltwirtschaft sind seit Monaten allgegenwärtig.Und sie schweben wie ein Damoklesschwert über den Unternehmen undletztlich auch den Arbeitsplätzen rund um den Globus genauso wie hiervor Ort in OWL. Glücklicherweise sind die konkreten Auswirkungenbislang überschaubar. Die Unsicherheit drückt stärker auf dieStimmung als auf die Umsätze. Das belegen auch die Zahlen ausOstwestfalen. Die Skepsis und die Vorsicht wächst. Aber letztlichgibt es für eine so stark exportorientierte Wirtschaft wie diedeutsche keine Alternative. Im Gegenteil: Der Export ist und bleibteine große Chance für viele Unternehmen. So lassen sichWachstumspotentiale erschließen und Risiken besser verteilen. Esbleibt dabei, dass Unsicherheit Gift für die wirtschaftlicheEntwicklung ist. Deshalb gilt es, Handelsstreitigkeiten konsequentbeizulegen, Konflikte zu lösen - und vor allem innerhalb der EU alsgrößtem Binnenmarkt der Welt Geschlossenheit zu zeigen stattnationale Hürden aufzubauen. Europa muss mit gutem Beispielvorangehen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell