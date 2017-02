Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Erdogan-Besuch

Bielefeld (ots) - Dass der türkische Präsident Recep TayyipErdogan beim Referendum über die Verfassungsänderung am 16. Aprileine Mehrheit bekommt, ist keine ausgemachte Sache. Laut jüngstenUmfragen wollen 58 Prozent der wahlberechtigten Türken gegen dieAusweitung des Präsidialsystems stimmen.Das macht Erdogan und seine AKP nervös. So nervös, dass derwesttürkische AKP-Politiker Ozan Erdem mit Bürgerkrieg für den Fallgedroht hat, dass das Referendum abgelehnt werden sollte. Nun kämeErdogan nicht zum ersten Mal nach Deutschland, um vor seinenLandsleuten zu sprechen. Auch die nächste Rede des Autokraten würdeunsere Demokratie aushalten - trotz der vielen aktuellen Probleme mitstaatlichen türkischen Einrichtungen in Deutschland. Kaum auszuhaltenist die verlogene innenpolitische Debatte um den möglichen BesuchErdogans. Wer von der Bundesregierung, sprich: Angela Merkel, einEinreiseverbot für Erdogan fordert, ist ein lupenreiner Populist.Denn ihm geht es um nichts anderes, als der Kanzlerin - Stichwort:Flüchtlingsdeal - zu schaden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell