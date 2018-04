Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Echo

Bielefeld (ots) - In Israel wurde am Donnerstag, wie immer am 12.April, mit einem nationalen Trauertag der sechs MillionenHolocaust-Opfer gedacht, ebenso in Auschwitz mit dem »Marsch derLebenden«. Der Name des nationalsozialistischen Vernichtungslagerssteht weltweit als Synonym für schlimmste Verbrechen von Menschen anMenschen. Bilder aus Auschwitz 1945 zeigen das. Sie sindunerträglich.Und an diesem Donnerstag, 12. April 2018, geschieht noch etwasanderes: Die Skandalrapper Kollegah und Farid Bang, deren Musikübrigens von der Musiktochter BMG des GütersloherBertelsmann-Konzerns vertickt wird, bekommen den Musikpreis Echo fürdas »Album des Jahres«. Es heißt »Jung, brutal, gut aussehend 3« undhat als Bonus den Song »0815« mit der Zeile: »Mein Körper definierterals von Auschwitz-Insassen«. Und dafür ein Echo am 12. April.Ausgerechnet.Gangsta Rapper müssen provozieren? Okay. Aber wer diese Zeilen unddas, was in Auschwitz geschah, im Kopf zusammenbringt, bleibtfassungslos zurück, wenn er auch nur über ein Fünkchen Anstand, Schamund Würde verfügt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell