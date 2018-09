Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Dualen System

Bielefeld (ots) - Das neue Verpackungsgesetz, das ab 2019 höhereRecyclingquoten vorschreibt, wirbelt die Branche durcheinander. Erststeigt Lidl-Eigner Schwarz mit einer eigenen Recycling-Firma in denMarkt ein und schnappt sich die Nummer 5 der Entsorger, Tönsmeier.Viel gravierender ist der Plan des größten Müllentsorgers Remondis,sich mit dem Dualen System die größte Recyclingfirma einzuverleiben.Kaum vorstellbar, dass die europäischen Kartellwächter das Vorhabendurchwinken. Schließlich hat Brüssel einst die Monopolstruktur desGrünen Punkts aufgedeckt und beendet. Die geplante Gigantenhochzeitist noch gefährlicher. Remondis erhielte Einblick in dieKalkulationen der mittelständischen Konkurrenz und könnteRecyclingaufträge gezielt ans Duale System vergeben. Leidtragendewären am Ende die Verbraucher. Die Entsorgung der Gelben Tonne istnur auf den ersten Blick fast überall kostenlos. Natürlich holt sichder Handel das Geld über den Ladenpreis zurück, den einEntsorgungsmonopol nach oben treibt. Steigen wird er übrigens ohnehin- wegen der höheren Recyclingquoten. Da aber gibt es ein Gegenmittel:Plastikmüll vermeiden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell