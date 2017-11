Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Dieselgipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bielefeld (ots) - Der Kampf gegen drohende Fahrverbote fürDieselautos in mehreren deutschen Großstädten verlief auf höchsterEbene bislang schleppend, geradezu im Schneckentempo. DieHiobsbotschaft für Autofahrer, dass in immer mehr Städten Fahrverboteimmer näher rücken, erhöht vor dem Spitzentreffen in Berlin denHandlungsdruck noch mal ganz gewaltig. Vom Gipfel mit Vertretern derStädte, die besonders stark mit Stickoxiden in der Luft zu kämpfenhaben, muss heute mehr ausgehen als ein Signal: Den vielen Wortenmüssen endlich konkrete Taten folgen.Doch auch, wenn eine Milliarde Euro in sauberere Busse und einebessere Verkehrslenkung investiert werden und Millionen Dieselautosein Software-Update erhalten: Ganz zu umgehen werden Fahrverbote amEnde vermutlich trotzdem nicht sein. Die »Blaue Plakette« für relativsaubere Diesel - und auch Benziner - rückt näher. Die große Frageist, ob dann auch (nachgerüstete) Euro-5-Diesel sie erhalten.Ganz neu wären die individuellen Fahrverbote nicht: Umweltzonen,in die Stinker nicht fahren dürfen, gibt es schließlich schon länger.