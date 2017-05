Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum DFB-Pokal-Finale

Bielefeld (ots) - Was hat das eigentlich noch mit Fußball zu tun?Gemeint ist nicht der mäßig berauschende Schlagabtausch, den sichEintracht und Borussia auf dem Berliner Rasen lieferten. Gemeintist das Drumherum. Gemeint sind die Fans. Gemeint ist auch der DFB.Wieso um alles in der Welt glauben die Organisatoren, dass einFußballspiel heute zum Event stilisiert werden muss und ohne einenShowact wie Helene Fischer nicht mehr auskommt? Meinen dieAnzugträger beim Verband denn wirklich, dass die zunehmendeAmerikanisierung deutscher Sporthöhepunkte nötig ist, um die Menschenzu begeistern? Und betreibt der DFB diesen Aufwand, damit es denFans gefällt, oder nicht doch viel mehr, um sich selbst zu gefallen?In München hatten die Bayern-Bosse eine Woche zuvor den gleichenFehler begangen. Meinten, mit einer monströsen Meisterschaftsshow umPopstar Anastacia das magere Ein-Titel-Jahr aufmotzen zu müssen. Undmissachteten dabei jedweden Respekt gegenüber dem SC Freiburg, fürden es im Gegensatz zu den Münchenern an jenem Nachmittag noch umdie Wurst ging. Man muss wissen: Weit bevor das Rahmenprogramm inMünchen und Berlin bekannt wurde, waren die Arenen in Süd und Ostzehntausendfach überbucht. Überspitzt könnte man nun sagen: DieStadien waren nicht wegen, sondern trotz Helene Fischer und Anastaciapickepackevoll. Weniger Fischer, dafür mehr Feuerwehrkapelle - daswär's. Dass der deutsche Schlagerstar beim Halbzeitauftritthemmungslos ausgepfiffen wurde, war natürlich nicht die feine Art.Dass der sich längst mehr und mehr von der Basis entfernende DFB mitAktionen wie dieser zusätzlich Öl ins lodernde Fan-Feuer gießt, istaber ebenso unstrittig. Als Rechtfertigung dafür, dass eine HordeHalbstarker mit ihrem revoluzzerhaften Verhalten andereStadionbesucher gefährdet, taugt sie freilich nicht. Nicht nur, dassin beiden Blöcken Bengalos brannten, es flog auch Feuerwerk kreuzund quer durch die Berliner Luft. Wer durch rücksichtsloses Verhaltendie Sicherheit anderer gefährdet, hat in einem Stadion nichts zusuchen. Nicht nur der DFB, auch einige Fans missbrauchten dieFinalbühne zu maßloser Selbstinszenierung. Womit wir bei der Antwortauf die Ausgangsfrage wären: nichts.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell