Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum DAK-Gesundheitsreport

Bielefeld (ots) - Woran liegt es, dass die Zahl der durchpsychische Erkrankungen bedingten Fehltage binnen zweier Jahrzehnteso enorm gestiegen ist? In erster Linie ist die Verdreifachung derFälle auf die Digitalisierung der Arbeitswelt zurückzuführen. In denspäten 90er Jahren hat diese Entwicklung begonnen, und sie geht immerweiter. Als am Neuen Markt die Zukunftsbranchen Internet, Multimediaund Telekommunikation gehandelt wurden, war nicht absehbar, welchegesundheitlichen Belastungen die technische Revolution mit sichbringen würde.Und vor zehn Jahren hielt das Smartphone Einzug in unseren Alltag- eine Erfindung, die Segen und Fluch zugleich ist. PermanteAblenkung und Erreichbarkeit bleiben nicht ohne Folgen: Das ist einestarke Belastung - ob beruflich oder privat.Auch wenn es eine Binsenweisheit ist: Menschen sind keineMaschinen. Ihre Leistungsfähigkeit lässt sich nicht beliebigsteigern. Das müssen auch die Fleißigen und Ehrgeizigen begreifen,die sich für unentbehrlich halten. Wie entbehrlich sie sind, merkensie oft erst, wenn sie krank sind.