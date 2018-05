Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Chaos bei Asylbescheiden

Bielefeld (ots) - Im Skandal um illegale Asylbescheide fragt mansich, wem man noch trauen darf. Ist die Nürnberger Bamf-Zentralewirklich geeignet, diese beispiellose Affäre aufzuklären? Wohlkaum. Denn hier gingen nachweislich seit Jahren detaillierteHinweise auf das Treiben in Bremen ein, ohne dass durchgegriffenwurde. Nun soll diese Behörde sich und ihre Außenstellenüberprüfen? Ein Witz! Auch in diesem Fall waren es wieder Zeitungenund öffentlich-rechtliche Sender, die das ans Tageslicht brachten,was die Betroffenen unter der Decke halten wollten. Ausgenommenwerden muss von der Kritik Josefa Schmid, die letzte Chefin derBremer Behörde. Sie wurde nach Deggendorf strafversetzt, nachdemsie Missstände angeprangert hatte, die gemeinhinBananenrepubliken zugerechnet werden. Korruption, falschverstandenesGutmenschentum, Erpressung - was auch immer zu den kriminellenFalschbeurkundungen in Bremen geführt haben mag, es hätte schon vorJahren von Vorgesetzten aus Nürnberg gestoppt werden müssen.Stattdessen wurden diese Mitwisser de facto zu Helfern.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell