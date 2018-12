Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum CDU-Vorsitz

Bielefeld (ots) - Noch einmal die ganz große Parteitagsbühne, nocheinmal der ganz große Applaus, dann nimmt für Angela Merkel derAbschied von der Politik konkrete Formen an. Heute Abend wird dieKanzlerin nicht mehr CDU-Vorsitzende sein. Damit geht eine Ära zuEnde. 18 Jahre hat Angela Merkel die Partei geführt. 18 Jahre - eineZeit, in der die SPD zehn Vorsitzende verschlissen hat.Angela Merkel hat »ihrer« CDU viel zugemutet. Vor allem, nachdemsie 2005 auch Bundeskanzlerin war. Immer wieder wurde die»Sozialdemokratisierung« der Partei beklagt. Viele werfen Merkel bisheute vor, für den Machterhalt den »Markenkern«, ja das»Konservative« der CDU geopfert zu haben, abrupte Richtungswechselwie beim Atomausstieg, dem Aussetzen der Wehrpflicht und der Ehe füralle inklusive. Dieser Vorwurf ist so richtig, wie er falsch ist.Richtig ist, dass es Angela Merkel zu oft an der rhetorischen Kraftund Ausdauer hat fehlen lassen, die nötig gewesen wäre, um ihreVorstellungen deutlich zu machen und für ihren Kurs zu werben.Richtig ist aber auch, dass Merkels Entscheidungen nicht seltengesellschaftliche Veränderungen bloß nachvollzogen und nicht etwaeingeleitet haben. Was die Frage aufwirft, wie die CDU heute wohldastände, wenn sie noch die Partei des Jahres 2000 wäre.Angela Merkel hat es stets gereicht, wenn Partei und Fraktion ihrfolgen, wenn sich Mehrheiten organisieren und verteidigen ließen.Begeisterung wollte sie nicht auslösen, wahrscheinlich ist ihr diesesGefühl, zumindest in politischen Kategorien gedacht, sogar imhöchsten Maß suspekt. Das hat fast zwangsläufig einen Mangel aninnerparteilichen Debatten und widerstreitenden Konzepten nach sichgezogen, der mit dem Schlagwort »Alternativlosigkeit« genausotreffend wie ernüchternd umschrieben ist. Keine Frage: Unter derVorsitzenden Angela Merkel hat die CDU der abwertenden Bezeichnungals »Kanzlerwahlverein« in ganz besonderem Maße entsprochen.Allein deshalb hat der Wettbewerb zwischen AnnegretKramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz in der CDU solcheine Euphorie auslösen können. In den vergangenen Wochen hat sich diePartei auf eine Art und Weise gespürt, wie es in den zurückliegenden18 Jahren nicht der Fall war. Es ist, als habe jemand ein neues Feuerentfacht. Und es spricht Bände, wenn Fraktionschef Ralph Brinkhaussagt: »Dieses Feuer müssen wir bewahren.«Ausgerechnet jener Ralph Brinkhaus, der den Merkel-Vertrauten undlangjährigen Amtsinhaber Volker Kauder in einer Kampfabstimmung umden Fraktionsvorsitz geschlagen hatte. Der Ralph Brinkhaus, denAngela Merkel nicht als Fraktionschef wollte. Und der Güterslohergeht noch weiter: Bei den Regionalkonferenzen habe sich gezeigt,»dass sich die Mitglieder durch diese Art von Veranstaltungen mehrwertgeschätzt fühlen. Sie wollen einfach mehr einbezogen werden.«Natürlich muss man das als Kritik an der Parteivorsitzenden lesen,an wem denn sonst. Aber: Das, was nun an Angela Merkel kritisiertwird, hat ja erstaunlich lange erstaunlich gut funktioniert. Und derCDU hat das auch sehr lange ausgesprochen gut gefallen. Vor allemaber: Die Partei hat es sich in all den Jahren gefallen lassen.Erinnert man sich heute an den Abend der Bundestagswahl vom 22.September 2013 zurück, als die CDU/CSU um Haaresbreite die absoluteMehrheit der Mandate verpasste, fühlt man sich in ein Land aus fernerZeit versetzt. Ein Land ohne Hass und Hetze. Ein Land aber, das mitdem Herbst 2015 untergegangen ist. Doch so trefflich man über AngelaMerkels Flüchtlingspolitik, ihr »Wir schaffen das!« und die darausresultierende Zerreißprobe für ihre Partei und die ganze Republikstreiten kann und muss, so sehr muss man der CDU vorwerfen, sich nurauf Angela Merkel verlassen zu haben.So stieg der Unmut in der Partei erst, als Angela Merkel nichtmehr Garantin des Erfolgs war. Und die AfD größer und größer wurde.Aus der strahlenden Kanzlerin, die allein die CDU für viele erstwählbar gemacht hatte, wurde plötzlich die Frau, wegen der allein dieCDU vielen unwählbar erschien. Die Nibelungentreue der Partei ist soeiner offenen, zum Teil sehr ungerechten Anklage gewichen. Es wirdaber nicht lange dauern, bis die CDU merkt, dass nicht alles nurdeshalb schon besser wird, weil ihre Vorsitzende nicht mehr AngelaMerkel heißt. Und dass das Weltgeschehen herzlich wenig Rücksichtdarauf nimmt, wer gerade die CDU anführt. Natürlich war Merkel stetsmehr Kanzlerin als Parteivorsitzende. Doch das ist auch richtig so,denn: Erst kommt das Land und dann die Partei - auch wenn das nichtnur die CDU-Anhänger anders sehen mögen. Die übertriebeneFokussierung auf innenpolitische Belange und das mangelnde Interessean geopolitischen Fragen ist ja leider in Deutschland sehrausgeprägt.Die CDU muss sich nun neu erfinden - wie einst im Jahr 2000, alsAngela Merkel ihre Partei vom Erbe des ewigen Vorsitzenden HelmutKohl befreite. Die Partei steht vor einer extrem wichtigen Phase derSelbstvergewisserung. Und dass das Rennen um den Vorsitz neben einemstrahlenden Sieger auch zwei enttäuschte Verlierer hervorbringenwird, macht die Sache nicht leichter. Angela Merkel hat enorm vielfür die CDU erreicht, jetzt aber muss sich die Partei endgültig vonihr emanzipieren.