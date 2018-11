Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum CDU-Vorsitz

Bielefeld (ots) - So schnell kann es gehen: Keine vier Wochennach Angela Merkels angekündigtem Rückzug als CDU-Vorsitzende scheintes eine Favoritin für die Wahl am 7. Dezember in Hamburg zu geben.Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich bedanken. Ihre besten Wahlhelfersind gleichzeitig ihre Konkurrenten und heißen Friedrich Merz undJens Spahn. Allen voran der Millionär aus der Mittelschicht hat sichmit seiner Asyl-Debatte nun wahrlich keine neuen Freunde gemacht.Friedrich Merz wollte eine Diskussion anstoßen und trat eine Lawinelos, die so leicht nicht mehr zu stoppen sein wird. Mit seiner Artder Polarisierung dürfte er Vertrauen und Glaubwürdigkeit verlorenhaben, innerhalb der CDU, aber auch in Teilen der Bevölkerung. DasGrundrecht auf Asyl in Frage zu stellen, offenbar mit dem einzigenZiel, das Thema Migration in die Debatte zu bringen und damitinsbesondere gegenüber der »Merkelanerin« Annegret Kramp-Karrenbauerpunkten zu wollen, war ein klassisches Eigentor - mit Ansage.Friedrich Merz mag rhetorisch und taktisch begabt sein. In dieserWoche hat er Bodenhaftung und Fingerspitzengefühl vermissen lassen.Beide Eigenschaften braucht aber jemand, der CDU-Vorsitzender undspäter auch Bundeskanzler werden möchte. Merz hat sich verhalten wieein Lautsprecher. Genau solche Politiker spalten, stattzusammenzuführen. Davon haben wir international mit Trump, Putinund Kim Jong Un sowie national mit AfD-Politikern schon mehr alsgenug. Jens Spahn hat erst im zweiten Anlauf kritisch auf Merzreagiert. Da er chancenlos erscheint und eher Friedrich Merz alsAnnegret Kramp-Karrenbauer Stimmen wegnehmen dürfte, läuft alles aufdie Frau aus dem Saarland hinaus. Bei den ersten vier von achtRegionalkonferenzen hat »AKK« stark gepunktet. Genauso, wie ihr dasals Generalsekretärin bei der »Zuhör-Tour« gelungen ist. ImGegensatz zum hölzern und arrogant wirkenden Merz wirdKramp-Karrenbauer bei den Unionsanhängern laut »ZDF-Politbarometer«mehrheitlich als glaubwürdiger und sympathischer wahrgenommen. Ob dasdie 1001 Delegierten in Hamburg auch so sehen, wird sich zeigen. Siewerden zur Kenntnis genommen haben, dass Kramp-Karrenbauer offenbarnicht nur Sozialkompetenz besitzt, sondern auch »klare Kante« kann.Der Konter auf Merz' Steilvorlage ließ nicht lange auf sich warten.Zitat: »Wir sollten an dem Grundgesetz nicht leichtfertigherumschrauben, sondern uns um die konsequente Rückführung derFlüchtlinge kümmern. Da müssen wir besser werden.« Nächste Wochefolgen die Regionalkonferenzen in Böblingen, Düsseldorf, Bremen undBerlin. Noch ist nichts entschieden. Aber gut möglich, dass FriedrichMerz sich schon selbst aus dem Rennen um den CDU-Vorsitz genommenhat.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell