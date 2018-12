Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum CDU-Parteivorsitz

Bielefeld (ots) - Die CDU hat sich entschieden, aber es war knapp,verdammt knapp. Auf die neue Parteivorsitzende AnnegretKramp-Karrenbauer wartet viel Arbeit. Die Saarländerin wird alleHände voll zu tun haben, die CDU zusammenzuhalten.Die mehr als 48 Prozent der Stimmen, die Friedrich Merz in derStichwahl bekommen hat, zeigen die Zerrissenheit der CDU. Man darfgespannt sein, ob es Annegret Kramp-Karrenbauer gelingt, ihrVersprechen wahr zu machen und ihren Konkurrenten weiter einzubinden.Dass das gelingen muss, bewies allein der große Applaus, den derVerlierer Merz bekam. Und eine große Frage bleibt: Was machen dieAnhänger von Friedrich Merz? Ihre Enttäuschung dürfte grenzenlossein - auch über eine Rede, mit der der 63-Jährige weit hinterseinen rhetorischen Möglichkeiten geblieben ist.Die Partei schlägt jetzt - nach 18 Jahren unter der Führung vonAngela Merkel - ein neues Kapitel auf. Als Gegenentwurf zur Kanzlerinwird sich AKK dabei aber ebenso wenig stilisieren, wie sie eine»Mini-Merkel« ist. Dieser Vorwurf sollte nun endgültig dort landen,wo er schon lange hingehört: in die politische Mottenkiste.Annegret Kramp-Karrenbauer vertritt in einer ganzen Reihe vonPolitikfeldern dezidiert andere Standpunkte als Angela Merkel. Wennes eine Ähnlichkeit gibt, dann am ehesten im Auftreten. Und das mussgewiss kein Nachteil sein.Dringend klären muss die neue Vorsitzende aber den Umgang mit denEntscheidungen des Herbstes 2015. Nur wenn die Fehler, die damals inder Flüchtlingspolitik zweifellos gemacht wurden, überzeugend, jaschonungslos als solche benannt und auch aufgearbeitet werden, kanndie CDU ein Trauma verhindern, wie es die SPD seit mehr als einemJahrzehnt bei der Hartz-IV-Debatte mit sich herumschleppt.Ohne Zweifel beweist das Ergebnis von Hamburg, dass der Kurs vonAngela Merkel aus Sicht vieler in der CDU so ganz falsch nichtgewesen sein kann. Ihrem ewigen Rivalen Friedrich Merz blieb diespäte Revanche jedenfalls verwehrt. Für Angela Merkel dürfte dasBestätigung und Genugtuung zugleich sein, auch wenn sie dasvermutlich immer für sich behalten wird.CDU-Vorsitzende bleiben - historisch gesehen - oft lange im Amt.Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel. Alle drei führten diePartei sehr lange, und alle drei führten das Land als Kanzler lange.Natürlich hat nun auch Annegret Kramp-Karrenbauer den ersten Zugriffauf die Kanzlerkandidatur, wenn alles nach Plan läuft. Aber momentanläuft in der Politik nur wenig nach Plan.Und: Sowohl auf Adenauer als auch auf Kohl folgten Vorsitzende,die sich nicht lange an der Spitze der CDU halten konnten. So einSchicksal will AKK natürlich nicht erleiden. Doch das Jahr 2019 hates in sich. Mit der Europawahl im Mai sowie den Landtagswahlen inBremen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg lauern gefährlicheStolpersteine. Europa-Skepsis überall und die Stärke der AfD im Ostenkönnten aus der heute strahlenden Siegerin schnell eineParteivorsitzende der Niederlagen machen. Allein deshalb wirdKramp-Karrenbauer entschlossen den Schulterschluss mit allen Kräftenin der Partei suchen. Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat Recht, wenner sagt: »Das Feuer, das der Dreikampf um den Vorsitz in der Parteientfacht hat, muss am Leben erhalten werden.« Denn der Parteitag hatauch gezeigt: Es gibt in der CDU ein wachsendes Bedürfnis nachgrößerer Mitbestimmung und mehr Basisdemokratie.Von Angela Merkel darf AKK Unterstützung erwarten. Hierstimmt die Chemie. Trotzdem haben es beide nicht allein in der Hand,ob die Bundesregierung hält und Merkel tatsächlich bis 2021Kanzlerin bleibt. Das Weltgeschehen richtet sich nicht nach denWünschen der CDU, und der Koalitionspartner SPD dürfte erst rechtkeine Lust verspüren, der nächsten CDU-Frau den Weg insBundeskanzleramt zu ebnen.In Hamburg hatte ein letztes Mal Angela Merkel das Motto desParteitags bestimmt. Mit ihrer Hilfe muss Annegret Kramp-Karrenbauerjetzt diesem Selbstanspruch gerecht werden und neue Akzente setzen.»Zusammenführen. Und zusammen führen.« Das muss auch über Hamburghinaus gelten, wenn die CDU ihre Stellung als führende deutscheVolkspartei nicht nur erhalten, sondern wieder ausbauen will.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell