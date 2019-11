Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum CDU-Parteitag

Bielefeld (ots) - Eine parteiinterne Revolte ist nicht zu erwarten. VomParteitag der CDU in Leipzig an diesem Wochenende wird kein Sturm der Entrüstungder Kritiker ausgehen. Wenn überhaupt ist mit einem Sturm im Wasserglas zurechnen. Trotz aller Differenzen innerhalb der Christdemokraten scheinen sichalle einig zu sein: Vom Parteitag muss ein Signal der Geschlossenheit undEntschlossenheit ausgehen, nicht ein Signal der Zerrissenheit.Die verordnete Harmonie sagt viel über den Zustand der Partei aus. Besser keineKontroversen. Streit, Störfeuer und Konflikte gibt es schon genug. Nichtallein von Friedrich Merz. Und es sagt viel über den Zustand der Bundesregierungaus, in der die Union eine am Boden liegende SPD mit durchschleppen muss.Jüngstes Beispiel des Verbiegungsprozesses von CDU/CSU ist der Kompromiss beider Grundrente. Da können sogar Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag überdie Bedürftigkeitsprüfung schnell in Vergessenheit geraten beziehungsweise überBord geworfen werden.Das Fortsetzen der Koalition ist von größerer Bedeutung, so unbeliebt die Grokoauch sein mag. Damit es überhaupt weitergeht, wird dem Koalitionspartner einStück Zucker gegönnt. So funktioniert Politik, ganz gleich, ob das beim Wählerankommt oder in den eigenen Reihen Gefallen findet. Ohne den Kompromiss bei derGrundrente wäre die Groko ins Wanken geraten. Die Folge wären Neuwahlen gewesenund damit vielleicht instabilere politische Verhältnisse als jetzt. Hinzukommt, dass die Union weder thematisch noch personell auf so eine kurzfristigeSituation vorbereitet wirkt. Die anderen Parteien allerdings auch nicht, so dassForderungen nach dem Groko-Ende auch von den Grünen nicht laut zu hören sind.Das Ende der Großen Koalition ist nicht in Sicht. Die, die das Aus wollen,können es nicht herbeiführen, schon gar nicht beim Parteitag. Und die, die eskönnten, wollen nicht. Womit wir zwangsläufig beim Thema Kanzlerkandidaturwären. Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, die ja nicht die einzigenin Frage kommenden Kandidaten sind, werden sich nicht locken lassen. Keiner vonbeiden wird seinen Hut in den Ring werfen. Es bleibt dabei, dass darüberspätestens im Herbst 2020 entschieden wird.Dennoch werden die Mitglieder, darunter der Mitbewerber Armin Laschet, sehrgenau darauf achten, wer das Rededuell gewinnt. Beide sind angeschlagen.Kramp-Karrenbauer aufgrund ihrer Fehler und Führungsschwäche, aber auch wegenihres schwachen Generalsekretärs und der verlorenen Wahlen. Und Merz, weil ernicht nur die Kanzlerin, sondern auch die Große Koalition und die CDU so scharfvon der Seitenlinie aus attackiert hat, dass sich selbst Teile seine Anhängerdavon distanziert haben. Merz wird vor seiner Rede viel Kreide fressen müssen,wenn er die Partei auf seine Seite bringen möchte. Und so sehr er Angela Merkelauch hassen mag: 15 Jahre Kanzlerschaft sind nicht irgendetwas - davon ist einFriedrich Merz Lichtjahre entfernt. Somit wird er unterstreichen, dass es in derCDU nur gemeinsam geht. Mit ihm (als Kanzler) und mit AKK (als was auch immer).Den letzten Satz wird er nicht sagen. Er wird ihn sich einfach dazudenken.Auch Annegret Kramp-Karrenbauer wird eine gute Rede halten. Patzer sind ihrbislang nur dann passiert, wenn sie spontan sein musste und nicht vorbereitetwar. Will sie Pluspunkte sammeln, muss sie sagen, wohin sie mit der CDU will,welche Themen der Partei wichtig sind und wie die CDU die Zukunft Deutschlandsim weltweiten Wettbewerb gestalten will. Gerne würden die Mitglieder aucherfahren, ob die CDU sich als eine Partei versteht, die für alle wählbar seinwill, oder eine Volkspartei ist, die ein klares Profil besitzt und danach auchhandelt.Trotz aller Harmonie-Absicht fehlt es dem Parteitag gewiss nicht an Brisanz.Die Themen Grundrente, Frauenquote oder auch die Urwahl zur Kür desKanzlerkandidaten sowie die Frage, ob chinesische Netztechnik von Huawei vom5G-Ausbau ausgeschlossen wird oder nicht, schreien nach Debatte. Nur Mut, CDU!Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4446747OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell