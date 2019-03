Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Brexit

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Nein, aller guten Dinge sind nicht drei: Auchim dritten Anlauf hat Großbritanniens Premierministerin Theresa Maykeine Mehrheit für ihren Brexit-Deal bekommen - und langsam, abersicher geht einem die Unentschlossenheit der Briten mächtig auf denGeist. Als überzeugter Europäer hätte ich es nicht für möglichgehalten, das einmal sagen zu müssen, doch es ist nun einmal, wie esist: Das Beste, was der Europäischen Union in dieser verfahrenen, jagrotesken Situation passieren kann, ist, dass es am 12. April zueinem No-Deal-Brexit kommt. Geht mit Gott, Ihr Briten, aber gehtendlich! Natürlich wird der Schaden groß sein für die EU - undgrößer noch für Großbritannien selbst. Aber offensichtlich wollen esdie Briten nicht anders. Unter der Woche hatten die Abgeordneten desUnterhauses acht (!) Varianten abgelehnt, wie das VereinigteKönigreich die EU verlassen könnte, ohne dass nach dem 12. April daswirtschaftliche Chaos ausbricht. Die Antworten: »No. No. No. No. No.No. No. No.« Theresa May ist längst am Ende, und ihre Gegner findenkeinen Anfang - jedenfalls keinen konstruktiven. Der britischeParlamentarismus erlebt gegenwärtig seine dunkelsten Tage. Unterhausund Regierung sind heillos zerstritten, absurde Szenen spielen sichab. Der Sprecher des Unterhauses kramt jahrhundertealte Regelnhervor, und alle wissen nur, was nicht sie nicht wollen, aber nichtim Geringsten, was sie denn nun wollen. Größer könnte dieRatlosigkeit kaum mehr sein. Es ist eine Schande! So ist es richtig,dass EU-Ratspräsident Donald Tusk unmittelbar nach der Abstimmung imUnterhaus einen EU-Sondergipfel für den 10. April einberufen hat.Längst ist die Staatengemeinschaft an einem Punkt angelangt, dass siean sich denken muss, damit das zersetzende Tun der Briten nicht nochweitere Kreise zieht. Ja, es stimmt: Die Brexit-Abstimmung ist einstaus rein innenpolitischen Erwägungen heraus vom Zaun gebrochenworden, die Mehrheit für ein »Leave« wurde mit einer Lügenkampagneerschwindelt, und wenn die Briten gehen, löst das keines ihrerProbleme, sondern schafft im Gegenteil eine Reihe von neuenSchwierigkeiten - auf der Insel wie für Kontinentaleuropa. Und dochhat eine Mehrheit der Briten für den Brexit votiert - und wenn sichdieser nicht regeln lässt, muss er ungeregelt über die Bühne gehen.An der EU hat das ja ganz gewiss nicht gelegen. Lässt man es hingegenzu, dass das Austrittsdatum über den 26. Mai hinaus verschoben wird,ohne dass die Briten an der Europawahl teilnehmen (was sie ja auchnicht wollen), dann entzieht die EU ihrem Parlament jedeLegitimation, noch bevor dieses überhaupt gewählt ist. Und dieserPreis wäre einfach viel zu hoch!Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell