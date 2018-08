Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Bildungsmonitor

Bielefeld (ots) - Ja, lernt denn die Bildungspolitik in NRW garnichts dazu? Wieder einmal schneidet das bevölkerungsreichsteBundesland im Bildungsmonitor der wirtschaftsnahen Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft schlecht ab, und wieder einmal werden dielange bekannten Schwachstellen gerügt. Noch immer gibt es an denGrundschulen und in der Sekundarstufe I die bundesweit größtenKlassen, noch haben Hochschulen in NRW das bundesweit schlechtesteBetreuungsverhältnis. 27 Studenten müssen sich im Schnitt einenDozenten teilen - sage und schreibe zehn mehr als imBundesdurchschnitt. Doch wie soll sich das ändern, wenn NRW in derStudie bei den Bildungsausgaben auch nur auf den vorletzten Platzkommt? Noch kann die schwarz-gelbe Landesregierung darauf verweisen,dass die rot-grünen Vorgänger ihre Schulaufgaben nicht erledigthaben. Doch der nächste Bildungsmonitor wird erweisen, ob NRW inSachen Bildung endlich spürbar voran kommt. Daran muss auch dieWirtschaft ein großes Interesse haben, denn die Schüler von heutesind nun einmal die Fachkräfte von morgen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell