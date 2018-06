Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Baukindergeld

Bielefeld (ots) - Es bedarf gar nicht des allgegenwärtigenFlüchtlingsthemas, damit die Bundesregierung ihre Überforderung imkonkreten politischen Handeln unter Beweis stellen kann. Was siederzeit beim Thema Baukindergeld abliefert, ist gelinde gesagtdilettantisch. Da wird Häuslebauern großmundig eine staatlicheFörderung versprochen wie einst mit der Eigenheimzulage.SPD-Finanzminister Olaf Scholz rechnet aber erst anschließend durch,was das von Bauminister Horst Seehofer (CSU) vorangetriebene Projektdenn tatsächlich kostet - und beide rudern gemeinsam zurück. Da dieFörderung ursprünglich rückwirkend zu Jahresbeginn geltend gemachtwerden sollte, gerät so allerdings die Finanzierung mancher Haus- undWohnungskäufer kräftig ins Wanken. Diese gehören zum großen Teil derMittelschicht an, sie sind Facharbeiter und Angestellte - der breiteKern der Gesellschaft, aus dem Union und SPD (noch) ihre Stimmenrekrutieren. Doch ohne Not tritt die Große Koalition ihremwichtigsten Wählerklientel mit dieser Art von Schaukelpolitik vorsSchienbein. Es sollte sich niemand wundern, wenn auch diese Wählersich abwenden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell