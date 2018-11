Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Banken-Stresstest

Bielefeld (ots) - Die Wirtschaft brummt, immer mehr Menschen habeneinen Job, die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie lange nicht -zehn Jahre nach der Finanzkrise geht es uns gut in Deutschland. Aberbleibt es auch so? Ist der jüngste Kursrutsch an den Börsenvielleicht das erste Anzeichen eines bevorstehenden Absturzes derWirtschaft? Müssen Steuerzahler wieder Banken vor einem Kollapsretten, weil Kredite nicht zurückgezahlt werden und Millionen Spareran ihr Geld wollen? Damit genau das nicht passiert, hat dieeuropäische Bankenaufsicht EBA jetzt zum dritten Mal nach 2014 und2016 einen Stresstest für so genannte systemrelevante Banken inEuropa durchgeführt. Simuliert wurde dieses Krisenszenario: EuropasWirtschaft schrumpft, die Arbeitslosenquote steigt, die Preise fürWohnimmobilien rutschen in den Keller. Vor diesem Hintergrund ging esum die Frage: Reicht die Kapitalbasis der Banken aus, um auch beiKreditausfällen zu überleben? Denn klar ist: Ein Zusammenbruch desFinanzsystems hätte nicht nur für Europa fatale Folgen. Das Bebenwürde um die Welt gehen. Die Bankaufseher sehen einen Wert von 5,5Prozent Eigenkapital als Minimum dessen, was Banken in Krisenzeitennoch vorweisen sollten. Erfreulich ist das am Freitag veröffentlichteErgebnis: Alle acht untersuchten deutschen Banken haben den Wertüberschritten. Anders gesagt: Sie würden eine Krise beherrschen. Nochvor vier Jahren rasselten im Euroraum 25 von 130 Instituten durch.Gleichwohl sind die Erfahrungen vergangener Tests eher durchwachsen.Bei dem Stresstest im Jahr 2010 etwa - der fiel in die Zeit vor derEBA - fielen nur Institute durch, von denen es erwartet worden war:in Deutschland etwa der mit Steuermilliarden geretteteImmobilienfinanzierer Hypo Real Estate. In Irland musste der Staatkurz nach dem Test zunächst unauffällige irische Banken auffangen.Ein Jahr später schnitt die belgisch-französische Dexia-Bank glänzendab - und dann wurde sie wenig später doch als erstes großes Opfer derEuro-Schuldenkrise zerschlagen. Entscheidend ist die Qualität derTests. Das heißt auch, welche Kriterien zugrunde gelegt werden. ImFall des Stresstests 2018 kann man durchaus kritisieren, dass dasRisiko eines Ausfalls von Staatsanleihen nicht ausreichendberücksichtigt wurde. Ferner profitierten Banken mit vielenausfallgefährdeten Krediten, weil sie die angenommenen Zinseinkünfteaus solchen Krediten einrechnen durften. Hier wurden in gewisserWeise faule Kredite belohnt - fatal. Beides kam den italienischenBanken zugute. Sie halten einerseits hohe Bestände an Wertpapierenihres Staates. Andererseits haben sie einen Berg von Problemkreditenin ihren Büchern. Vielleicht ist daher keine der vier geprüftenitalienischen Banken durchgefallen. Wenn aber das derzeit völligüberschuldete Italien ähnlich wie damals Griechenland zahlungsunfähigwürde, wäre eine Rettung angesichts der viel höheren Summen kaummöglich. Fazit: Der Stresstest kann Probleme aufzeigen und er hatFortschritte beim Eigenkapitalpuffer der Banken bewiesen, was auchfür uns Bürger gut ist. Aber ganz ehrlich war er auch nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell