Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Asylstreit in der Union

Bielefeld (ots) - Dieser Punkt geht klar an den Innenminister.Allein die Sprache verrät es: »Merkel akzeptiert Seehofers Frist«heißt es überall, und das bedeutet nichts anderes als: Angela Merkelist eine Kanzlerin von CSU-Gnaden. Zumindest für die nächsten 14Tage. Und was kommt dann? Alles bleibt offen, nichts ist unmöglich.CDU und CSU ist es im letzten Moment noch gelungen, den Totalschadenabzuwenden. Fürs Erste hält die Fraktionsgemeinschaft und damit dieBundesregierung. Die Republik und die Europäische Union atmen einmaltief durch, denn der Weg hierher war schwer genug. Welchen Preis dasGanze haben wird, muss sich erst noch zeigen. Denn wer garantiert,dass die CSU nicht bei nächster Gelegenheit erneut zum Ultimatumgreift, um die Dinge in die gewünschte, nämlich eigene Richtung zulenken? Bis zum 14. Oktober wird sich bestimmt noch das eine oderandere Thema finden lassen, mit dem man im Landtagswahlkampf inBayern zu punkten können glaubt. Da könnte die Versuchung groß sein,Erpressung zur politischen Methode zu machen. Derweil ist zweierleivöllig unklar: Wie will es Angela Merkel schaffen, bis Ende JuniAbmachungen auf europäischer Ebene oder mindestens bilateraleAbkommen zu schließen, die auch die CSU einen Erfolg nennen muss? Undselbst wenn der Kanzlerin dieser - man ist geneigt zu sagen - letztegroße Kraftakt gelänge: Wer glaubt ernsthaft, dass dieSchwesterparteien allein damit wieder zur Tagesordnung übergehenkönnten - gerade so, als wäre nichts gewesen? Das ist gegen jedemenschliche Erfahrung, denn die letzten Tage haben tiefe Spurenhinterlassen. Noch nicht einmal bei der Terminierung ihrerPressekonferenzen können sich CDU und CSU ja momentan auf einvernünftiges Verfahren einigen. So kam es auch hier zum absurdenWettstreit zwischen Merkel und Seehofer, zwischen Berlin und derneuen Nebenregierungshauptstadt München. Und während sich derInnenminister eine Spur zu selbstgefällig in der gönnerhaften Posedes Siegers übte, beharrte die Kanzlerin darauf, dass es auch vom 1.Juli an keinerlei Automatismus für Zurückweisungen gebe nach Ende desEU-Gipfels, »falls noch nicht alles in trockenen Tüchern ist«. Würdensie dennoch »in Kraft gesetzt«, so Merkel, »ist das eine Frage derRichtlinienkompetenz«. Die Kanzlerin nährt damit nur den in der CSUweit verbreiteten Verdacht, dass sie so oder so keine Zurückweisungenwill. Zugleich hält Merkel es offenbar für notwendig, ihrenInnenminister daran zu erinnern, dass sie und nicht er dieRegierungsgeschäfte führt. Noch jedenfalls. Oder im Klartext: AngelaMerkel droht Horst Seehofer ganz unverhohlen, weil sie sich seinerLoyalität nicht sicher sein kann. Doch wer seine Stärke betonen muss,ist längst schwach. Der Showdown zwischen CDU und CSU mag vertagtsein, abgesagt ist er nicht.