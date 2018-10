Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Arbeitsrecht und die Kirchen

Bielefeld (ots) - Bei welcher konkreten Tätigkeit für einekirchliche Einrichtung darf von dem Bewerber dieReligionszugehörigkeit verlangt werden? Mit dieser Frage wird sichdemnächst möglicherweise das Bundesverfassungsgericht befassen. Dennnach den Urteilen von Luxemburg und Erfurt ist nicht klar, wo genaudie Grenze zu ziehen ist. Doch diese Frage betrifft HunderttausendeArbeitsplätze in Deutschland. Bekommt die Kirche Recht, wenn siewie im jetzt verhandelten Fall argumentiert, dass ihr durch dieStellenbesetzung mit einem konfessionsfremden Bewerber eineschädliche Außenwirkung drohe? Diese Herleitung ist flexibelanwendbar, denn theoretisch kann jeder Beschäftigte in eineSituation kommen, in der er als Repräsentant seines Arbeitgeberswahrgenommen wird. Aber bei welchem Job ist diese Bewertungrealistisch - bei der Schulleiterin und der Kindergartenleiterin? Undbei welchem Job ist sie zu weit hergeholt - bei allenVerwaltungsbeschäftigten mit nur internen Aufgaben? Bis das geklärtist, herrscht Ungewissheit. Diese Übergangsphase wird man aushaltenmüssen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell