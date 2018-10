Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Arbeitsmarkt

Bielefeld (ots) - Auch wer »nur« teilqualifiziert ist, istqualifiziert. Das ist gut für das Selbstbewusstsein und fürs Ansehenbei den Kollegen. Es sichert den Arbeitsplatz und wird in vielenFällen auch zu einer Lohnerhöhung führen. Prinzipientreue undBesitzstandsdenken haben trotzdem bewirkt, dass die Einführung vonTeilqualifikationen in Teilen der Republik lange Zeit auf Widerstandgestoßen ist. Erst seit der Fachkräftemangel ein echtesWachstumshindernis ist, steigt die Bereitschaft, die duale Ausbildungzu erweitern. Das Angebot ist für ältere Ungelernte auch deshalbinteressant, weil sie auf dem Weg sogar einen kompletten Abschlusserwerben können. So wichtig diese Öffnung in der beruflichen Bildungist: Sie darf nicht das Ende sein. Auch wenn die Arbeitslosenzahlauf 2,2 Millionen gesunken ist, so gibt es doch einen harten Kernvon 800.000, der mehr als ein Jahr ohne Job ist. Hinzu kommen viele,deren Arbeitswelt sich rapide verändert. Wollen sie sichfortbilden, sollte dies nicht an fehlender Förderung scheitern.Ausgaben dafür sind besser investiert als in Arbeitslosengeld oderHartz IV.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell