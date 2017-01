Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Arbeitsmarkt

Bielefeld (ots) - Um als »arbeitslos« gezählt zu werden, reicht esnicht, keinen Job zu haben. Man muss auch in der Lage sein zuarbeiten - also zum Beispiel alt oder auch jung genug, gesundgenug und schulisch vorgebildet. Und man muss lange genug und legalin Deutschland leben. Der letztgenannte Punkt wird in diesem Jahrzwangsläufig dazu führen, dass trotz weiterer Zunahme bei denErwerbstätigen auch die Zahl der Arbeitslosen steigt. Das klingtparadox, lässt sich aber erklären. Viele Flüchtlinge, die 2015 und2016 nach Deutschland gekommen sind, dürfen nämlich erst mitErreichen eines spezifischen Aufenthaltsstatus Arbeit annehmen. Dassdies in jedem Fall sofort und reibungslos gelingen wird, ist nichtanzunehmen. Für viele Flüchtlinge, aber auch für die Gesellschaft,ist es zudem sinnvoll, wenn sie nicht gleich den ersten Jobannehmen. Besser ist es, sie absolvieren vorher eine Ausbildungoder frischen vorhandene Kenntnisse auf. Die Zahl der einfachenStellen nimmt kontinuierlich ab. Dagegen wird sich die Lückezwischen Angebot und Nachfrage bei den Fachkräften in den nächstenJahren noch weiter ausdehnen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell