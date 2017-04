Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Antisemitismus

Bielefeld (ots) - Parteien, die sich schwer tun, Antisemitenauszuschließen. Medien, die sich selbst als seriös definieren, aberantisemitische Ressentiments bedienen. Religiöser Antisemitismus.Allgegenwärtiger Antizionismus, der in Wirklichkeit, so sagte esMartin Luther King, nichts anderes als Antisemitismus ist. DeutscheJuden haben es wirklich nicht leicht in Deutschland. Über 70 Jahrenach dem Ende der Shoa ist aber nicht nur hierzulande Antisemitismusalltäglich. Israel- und Juden-Bashing gehören nicht nur bei denDumpfen zum guten Ton. Auch bei Leuten, die sich als Intellektuellebezeichnen, ist die Ansicht wieder en vogue: Der Jude ist an allemschuld. Auch die EU und die UN mischen munter mit. Kauft nicht beiJuden, zumindest nicht von Juden aus der Westbank: eine Aussage, dieman in Brüssel gut findet. Die Mauer in Jerusalem ist nicht jüdisch,beschloss die Unesco. Dass unter den 30 abstimmenden LändernBasisdemokratien wie China und Russland waren, entsetzt nicht nur inDeutschland wenige. Antisemitismus ist erschreckend alt. Nocherschreckender ist, dass er noch im Jahr 2017 so aktuell ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell