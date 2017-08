Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Abschiebung auch ohne konkrete Gefahr

Bielefeld (ots) - Die politische Tragweite dieses Urteils kann garnicht überschätzt werden. Der Spruch der Leipziger Richter hätte dasZeug, die Innere Sicherheit doch noch zum großen Wahlkampfthemawerden zu lassen. Wenn die SPD wollte, könnte sie mit dem Urteilpunkten. Ihr niedersächsischer Innenminister Boris Pistoriusentschied im Februar, die beiden Gefährder abzuschieben, und setztedies auch durch. Pistorius ist der »Sheriff« in Schulz'Schattenkabinett und kann sich das Urteil ans Revers heften.Allerdings tritt dieses Schattenkabinett bislang überhaupt noch nichtin Erscheinung. Was das Urteil auch ist: die höchstrichterliche,nachträgliche Ohrfeige für Nordrhein-Westfalens abgewähltenInnenminister Ralf Jäger (SPD), der Anis Amri hätte abschiebenkönnen. Das macht die zwölf Opfer vom Berliner Breitscheidplatz nichtwieder lebendig, aber das Urteil ist eine deutliche Aufforderung analle Behörden. Und was passiert mit Gefährdern, die einen deutschenPass oder zusätzlich einen zweiten Pass haben? Starke Themen, wenndenn Wahlkampf wäre.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell