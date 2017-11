Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Abitur

Bielefeld (ots) - Die Auswertung der schriftlichen Abiturprüfungendurch das Landesinstitut für Schule in Soest nährt ein Vorurteil. Diehohen Punktzahlen in Fächern wie Kunst oder Musik legen den Verdachtnahe, dass in ihnen weniger hohe Anforderungen gestellt werden als inFächern wie Biologie oder Mathematik, in denen die durchschnittlicherreichten Ergebnisse schwächer ausfallen. Der Verdacht ist populär,aber nicht begründet.Hohe Punktzahlen sind das Ergebnis von Fleiß und einem starkenInteresse von Schülern an bestimmten Fächern. Geschenkt gebe es diePunkte in keinem Fach, betonen Experten wie Uwe Lämmel von der GEW.Es ist verständlich, dass Schüler, die schwach in Mathe sind, imAbitur lieber das vermeintlich leichtere Biologie wählen. Wie siedort abschneiden, haben sie selbst in der Hand, denn dasZentralabitur hat die Vorbereitung auf die Prüfungen erleichtert. Siewissen grob, was vorkommen wird und können trainieren. Wer das nichtausreichend tut, schneidet schlechter ab und sollte sich nichtbeschweren. In der Schule entscheidet die Leistung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell