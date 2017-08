Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Abitur

Bielefeld (ots) - Der Trend zum Einser-Abitur ist ungebrochen,auch die Durchschnittsnoten werden immer besser. Die Erklärung desPhilologenverbands klingt plausibel: Das Zentralabitur mit dem festumrissenen Themenkanon erleichtere es den Lehrern, ihre Schülergezielt auf die Prüfungen vorzubereiten. Zum anderen sporne dieNumerus-clausus-Hürde in vielen Studienfächern mehr Schüler dazu ein,ein erstklassiges Abi hinzulegen. Allein: Das Abiturzeugnis ist amEnde nicht mehr als ein Blatt Papier. Ob der Abiturient tatsächlichdie allgemeine Hochschulreife erlangt hat, erweist sich erst imStudium. Und da sieht es vor allem in den Fächern, diemathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse verlangen, fürAbiturienten aus NRW oft nicht gut aus, weil die Lehrpläne immerweiter zusammengestrichen wurden. Hier liegt eine große Aufgabe vorder neuen Landesregierung. Mit der Rückkehr zum G9 muss erreichtwerden, dass sich ein NRW-Abiturient künftig auch in Mathe und Co.wieder mit Absolventen aus Bayern oder Baden-Württemberg messen kann.Sonst wird auch das beste Einser-Abi irgendwann zur Mogelpackung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell