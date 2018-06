Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Abgasskandal

Bielefeld (ots) - Abgasskandal - und kein Ende: Für die deutschenAutokonzerne VW und Daimler geht dieser Montag ein in eine ganzeReihe schwarzer Tage. Wer dachte, in der seit nunmehr fast dreiJahren dauernden Affäre um manipulierte Dieselautos sei das Gröbsteausgestanden, muss sich ständig eines Besseren belehren lassen. Immerund immer wieder gibt es neue Erkenntnisse, Enthüllungen,Ermittlungen.Die Autobauer müssen sich nicht nur den straf- undzivilrechtlichen Vorwürfen stellen. Mindestens ähnlich schwer wiegenlängst die moralischen Verfehlungen: Millionen Kunden fühlen sichgeprellt und müssen Fahrverbote und Wertverluste fürchten.Autohändler bangen um ihre Existenz. Auch die eigenen Mitarbeiter derAutokonzerne treibt die Sorge vor einem Imageschaden um, der denRuf der deutschen Industrie insgesamt in Mitleidenschaft zieht.Die lange Zeit von der Politik tolerierte schier unendlicheIrrfahrt der Autobauer verschlimmert die Lage zusehends. EineKursänderung ist mehr als überfällig: es gilt, endlich Verantwortungzu übernehmen und reinen Tisch zu machen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell