Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu verkaufsoffenen Sonntagen

Der im 4. und 5. Jahrhundert in Le Mans lebendeund in Paderborn bestattete Bischof Liborius galt als Brückenbauer.Selbst er wäre jedoch vermutlich als Streitschlichter zwischen derGewerkschaft Verdi einerseits sowie der Stadt Paderborn, dem Handelund einem Teil der in den Läden Beschäftigten überfordert. Der Streitsteckt in einer Sackgasse fest und muss zunächst juristisch und dannerneut politisch gelöst werden. Im Fall des Paderborner Liborifestesnutzt Verdi geschickt eine offenbar im Gesetz vorhandene Lücke, umdie sonntägliche Öffnung von Geschäften außerhalb der Innenstadt zuverhindern. Möglicherweise hat es die neue NRW-Landesregierung inihrem Drang, die Wirtschaft zu entfesseln, mit der Detailgenauigkeitnicht so ernst genommen. Dabei sollte es im konkreten Fall eigentlichkeinen Zweifel geben, dass Libori ein Fest der ganzen StadtPaderborn, ja sogar der Region ist - nicht nur der City. Wenn derHeilige Liborius also schon keine Brücke zwischen den streitendenParteien bauen konnte, so sollte er nun wenigstens derNRW-Landesregierung helfen, das Gesetz so neu zu abfassen, dass eskünftig rechtssicher sein wird.