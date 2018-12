Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu erfundenen Reportagen des »Spiegel«

Bielefeld (ots) - Glaubwürdigkeit ist das allerhöchste Gut einesJournalisten, einer Zeitung, eines Magazins, eines Onlineportals, imTV und Radio. Dennoch wird sie bisweilen mutwillig beschädigt. Meistvon Einzeltätern, übersehen von allen Kontrollinstanzen. Jetzt hat esden »Spiegel« erwischt. Das Nachrichtenmagazin war nicht der ersteund wird nicht der letzte Betrogene sein - doch war man hier immerbesonders stolz darauf, alle Texte durch die eigene hochgelobteDokumentationsabteilung gegenzuchecken. Sie alle im Glaspalast an derEricusspitze 1 in Hamburg wurden von einem jungen Redakteurgetäuscht, der getrieben von Eitelkeit und Unsicherheit (er selbstspricht von der Angst vor dem Scheitern) und der Gier nach PreisenGeschichten erfand oder sie zumindest fälschte. Journalistenpreisesind eine begehrte Währung in einer schwer verunsicherten Branche.Und diese Auszeichnungen gewinnt man eben meist mit Reportagen, fürviele unter uns die Königsdisziplin. Es zählt das Außergewöhnliche,in Sprache und Inhalt und Exklusivität. Gute Reporter sind häufigEinzelkämpfer, allein schon deshalb ist Kontrolle schwer. Die Textevon Claas Relotius waren fast unrealistisch schön, in Sprache undInhalt - und exklusiv. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Da ist einermit einer großen Zukunft oder ein Blender. Relotius ist nicht dererste Täter (und zugleich Opfer) in einer Branche, in der Eitelkeitsystemimmanent ist. Dicht dran an den Promis, an den Wichtigen undMächtigen aus Politik und Wirtschaft, Meinung machen, Trainer»killen«: Für viele ist das ein Aphrodisiakum, besser als Koks, aufdem viele Pressemenschen talwärts fuhren. Und manche versprachenmehr, als sie halten konnten und sahen den Ausweg sogar nur imSelbstmord. Nun sind Selbstüberschätzung oder Scheitern an deneigenen Ansprüchen nicht Alleinstellungsmerkmale der Journalisten,doch die werden derzeit überkritisch gesehen. Der Fall Relotius gibtjenen vermeintlich die Bestätigung: alles Fake News, dieseLügenpresse. Das ist natürlich Blödsinn. Doch es zeigt: Manchmal istder Preis zu heiß. Daran können sich nicht nur die unmittelbarGeschädigten verbrennen, die Glaubwürdigkeit zu vieler wird so zuUnrecht beschädigt.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell