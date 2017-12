Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu einem möglichen Werbeverbot für Süßigkeiten

Bielefeld (ots) - Viel zu viele Kinder in Deutschland sind zudick. Das tut auf Dauer weder den Betroffenen noch demGesundheitssystem gut. Die WHO hat Recht, wenn sie ein rigorosesHandeln fordert. Es darf aber bezweifelt werden, ob ein Verbot vonWerbung für Süßigkeiten und Alkohol zielführend ist. Was müsste nachdieser Logik alles untersagt werden? Die Grundlage für ein gesünderesLeben muss trotz aller Nörgelei der Kleinen im Elternhaus gelegtwerden. Mehr Sport muss selbstverständlich werden. Dann kann man auchmal »sündigen«.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell