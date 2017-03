Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT Bielefeld zu Wilfried W./»Horror-Haus«-Prozess

Bielefeld (ots) - Wilfried W. hat den 13. Verhandlungstag im»Horror-Haus«-Prozess genutzt, um sich als Opfer darzustellen undseiner Ex-Frau die Schuld zu geben. Ob man ihm das glauben kann, musssich erst noch zeigen. Bemerkenswerter ist, dass seine Aussageerstmals erahnen lässt, wie es zu seiner Empathielosigkeit kam. Zueiner Gefühlskälte, die ihn tatenlos zusehen ließ, als die Opferkörperlich verfielen. Als Kind wurde er nach eigenen Angabenregelmäßig vom Vater verprügelt, ohne dass die Mutter oder seineLehrer ihn schützen konnten. Dann kam der neue Lebensgefährte derMutter, der ihm wie ein Retter erschienen sein muss, bis er ihn durchschweren Missbrauch in einen noch tieferen Abgrund stieß. Wie sollein junger Mensch Mitgefühl entwickeln, wenn er es selbst niekennengelernt hat? Wenn Gewalt das Normale war? Das, was Wilfried W.gestern geschildert hat, kann seine Verbrechen, kann die Quälereien,die die Opfer in seiner Obhut ertragen mussten, nicht entschuldigen.Aber es erklärt zum ersten Mal bis zu einem gewissen Grad dasUnfassbare.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell