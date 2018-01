Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Warnstreiks in der Metallbranche

Bielefeld (ots) - Sechs Prozent mehr - das ist auch angesichts derguten Konjunktur der deutschen Wirtschaft und optimistischerPrognosen ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Doch ein weitgrößerer Brocken dürfte für die Arbeitgeber die Forderung der IGMetall sein, sie sollten Arbeitszeitreduzierungen für Schichtarbeitersowie in Phasen der Kindererziehung und Pflege von Angehörigen nichtnur dulden, sondern sogar bezuschussen. Damit macht die Gewerkschaftein ganz neues und sehr teures Fass auf.Es ist verständlich, dass die Gewerkschaft das Los eines besondersgeforderten Teils ihrer Mitglieder verbessern will. Doch außer beiSchichtarbeit hat die Mehrbelastung zunächst nichts mit dem Betriebzu tun. Es spricht einiges dafür, darin eine Aufgabe für dieGesellschaft und damit für den Staat zu sehen.Hinzu kommt, dass etwa in der Autoindustrie gravierendeVeränderungen anstehen. Sie erfordern hohe Investitionen beiHerstellern und Zulieferern. Die Metallindustrie steht vor einemheißen Frühling mit einem stürmischen Arbeitskampf. DasRechtsgutachten, das die Arbeitgeber gegen die IG Metall in Stellungbringen, macht das Verhandeln nicht leichter.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell