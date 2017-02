Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Volkswagen

Bielefeld (ots) - Auch wenn der Konzern »Volkswagen« heißt: DenKontakt zum Volk scheint man in Wolfsburg zwischendurch verloren zuhaben. Dabei könnten Vorstand und Aufsichtsrat einiges lernen, hättensie ihr Ohr nur etwas näher am Volk. Dort würden sie erfahren, dassman in der Not sparen und zusammenstehen muss. Mehr als zwölfMillionen Euro Abfindung nach nur 13 Monaten Vorstandstätigkeit fürdie Managerin Christine Hohmann-Dennhardt sind ein falsches Signal -zumal wenn gleichzeitig neue Arbeitsplätze, die im »Zukunftspakt«zugesagt wurden, ausbleiben. Kein Wunder, dass der Betriebsratverärgert ist.Dass er aber öffentlich Vorstand und Aufsichtsrat ein Ultimatumstellt, beweist: Im Staate Wolfsburg ist noch mehr faul als im Zugedes Abgasskandals schon bekannt geworden ist. Das eigentliche Zieldes Betriebsrats ist die Abberufung von Markenvorstand Herbert Diess.Man habe kein Vertrauen mehr in ihn, heißt es.Solche personellen, von Männerbünden geprägten Querelen kommenauch in anderen Konzernen vor. In Wolfsburg hat der Betriebsrat sogaraufgrund seiner starken Stellung gewisse Chancen, Diess loszuwerden -sofern er die Vertreter des Landes Niedersachsen als Miteigentümerauf seine Seite ziehen kann. Doch Einfluss bedeutet auchVerantwortung. Solche Diskussionen werden zunächst hinter und nichtvor dem Werkstor geführt.Noch schwerhöriger, was den Ratschlag des Volkes betrifft, scheintFerdinand Piëch zu sein. Der 79-jährige Großaktionär undEx-Konzernchef sieht ausgerechnet in der Abgassaffäre die Chance,seine Fehde mit dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden MartinWinterkorn wieder aufleben zu lassen. Selbst ohne den Hinweis, erhabe sie vom israelischen Inlandsgemeindienst, besitzt seineInformation Sprengkraft: Vorstand und Aufsichtsrat hätten Anfang Märzund nicht erst im September 2015 von den Manipulationen amAbgassystem erfahren. Trifft dies zu, wurden die Aktionäre durch diespäte Veröffentlichung geschädigt und haben Anspruch aufSchadensersatz.Piëchs Intervention zielt zwar in erster Linie gegen Winterkorn,bringt aber sozusagen als Kollateralschaden auch einen führendenSozialdemokraten in Probleme: Niedersachsens MinisterpräsidentStephan Weil wusste Piëch zufolge als Mitglied des VW-Aufsichtsratsebenfalls früh von den Manipulationen. Er hätte Alarm schlagen müssen- nicht nur im Interesse des Autoherstellers, sondern auch in derVerpflichtung für den Aufsicht führenden Staat und in Verantwortunggegenüber den Dieselauto fahrenden Kunden. Letztere sind ohnehinveärgert, da sie vom Konzern im Vergleich zu den USA als Kundenzweiter Klasse behandelt werden. Es scheint, als sei außer inWolfsburg auch im Staate Niedersachsen manches sehr faul.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell