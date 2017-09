Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Überschwemmungen

Bielefeld (ots) - Angesichts der Zerstörungen durch den HurrikanHarvey in den USA und den Monsun auf dem indischen Subkontinent hörtman: Gegen die Natur ist die Menschheit eben machtlos. DerStoßseufzer ist verständlich. Aber er reicht nicht aus. Irgendwannwerden die Hochwasser abgeflossen und mit staatlicher und privaterHilfe hoffentlich die größten Schäden behoben sein. Was kommt dann?Warten auf die nächste Katastrophe? Darauf, dass die Natur zumnächsten Schlag ausholt? Es hilft nicht, der Natur die Schuldzuzuschieben. Verantwortung hat der Mensch. Er muss handeln. Es istschon zynisch, darauf zu vertrauen, dass sich Katastrophen nur alle100 Jahre ereignen. Selbst davon kann man weder in den USA noch Asiennoch sonst auf der Welt mehr ausgehen. Die Wissenschaft weiß um dieZusammenhänge zwischen Klimaerwärmung und der Zunahme schwererOrkane. Flussbauwerke zur Energiegewinnung und für die Landwirtschaftverstärken die Gefahr von Überschwemmungen. Trotzdem siedeln Menschenin gefährdeten Regionen auf Flächen, die dafür weder geeignet nocherschlossen sind - in Texas wie in Bangladesch.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell